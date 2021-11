Gigantische updates moeten Battlefield 2042 redden

DICE belooft twee gigantische updates voor Battlefield 2042 en legt haarfijn uit wat we precies mogen verwachten.

De lancering van Battlefield 2042 was niet per se soepel te noemen; veel gebruikers meldden prestatieproblemen en andere tekortkomingen van de eerder uitgestelde game. Mede daarom is er veel kritiek op het spel, al is het lastig te zeggen hoeveel van de gamers écht ontevreden is. Desalniettemin komt DICE aankomende weken met meerdere grote updates voor Battlefield 2042 om de algehele ontvangst wat fleuriger te maken. Wat kun je verwachten?

In tegenstelling tot veel gebruikersrecensies, lijken de meningen van veel recensenten iets genuanceerder. De basis is er, de fundamenten zijn stevig. Het probleem is de afwerking. Daar werkt de ontwikkelaar van Battlefield 2042 hard aan, zo laat DICE in een blogpost weten.

Enkele functies waar veel veteranen om vragen zitten namelijk in de pijplijn. Denk aan voice chat, een fatsoenlijk scorebord en aanzienlijke verbeteringen van de performance van de game.

Op donderdag 25 november komt de eerste gigantische update na de lanceringsupdate uit. Deze patch is vooral gericht op de balans van de game. Wapens krijgen over de gehele breedte een meer consistente recoil. Vooralsnog schieten veel guns namelijk alle kanten in, wat een inconsequent, oneerlijk gevoel kan opleveren. Ook worden de twee meest overpowered voertuigen, de hovercraft en de Nightbird, wat minder krachtig gemaakt.

De derde en laatste van de voorlopige grote Battlefield 2042-updates is gericht op quality of life-verbeteringen. Dat wil zeggen enorm veel kleine verbeteringen en aanpassingen die de game prettiger maken om te spelen. Denk aan het fixen van visuele bugs, map-glitches, tweaks aan Hazard Zone en een verbeterde U.I. Deze update komt ergens begin december uit.