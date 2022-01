Globe-Trotter Disney reiskoffers: exclusief en peperduur

Kwaliteit en exclusiviteit komt met een prijskaartje. Dus ook de Disney collectie van Globe-Trotter.

Een auto van een exclusief merk doet in principe hetzelfde als een auto van een goedkoper merk. Je van A naar B brengen. Maar het verschil zit hem natuurlijk in de beleving en kwaliteit. Dat is met kleding, juwelen, horloges en ook reiskoffers (jawel!) niet anders. Het merk Globe-Trotters richt zich op de high-end markt en heeft een gave samenwerking met Disney lopen. Maar je moet er wel diep voor in de buidel tasten.

De collectie werd een paar maanden geleden aangekondigd. Het goede nieuws is dat je de koffers nog steeds kunt kopen. Dit soort samenwerkingen zijn vaak van tijdelijke aard met een hoog op is op gehalte. Prijzen voor de reiskoffers variëren van zo’n 2.000 euro tot 2.690 euro. Tja, deze koffers wil je niet kwijtraken op het vliegveld..

De reiskoffers zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit. Voor deze samenwerking met Disney speelt het bekende figuurtje Mickey Mouse een belangrijke rol op en in de reiskoffers van Globe-Trotter. Elke koffer is verkrijgbaar in drie verschillende kleurencombinaties. Zwart op zwart. Ivory op zwart en rood op zwart. Onder andere via de webshop van Globe-Trotter zijn de Disney koffers nog te bestellen.