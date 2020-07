Informatie over gloednieuwe Rockstar game gepost

Een studio van GTA-maker Rockstar games werkt aan een gloednieuwe open-wereld game met een bijzondere insteek.

Laten we eerlijk wezen, we zijn allemaal vol spanning aan het wachten op Grand Theft Auto VI. Maar uitgever en ontwikkelaar Rockstar Games is veel meer geïnteresseerd in het heruitbrengen van GTA V voor PlayStation 5 en Xbox Series X. Toch komt er ook nog een nieuw project aan. Sterker nog, op basis van een LinkedIn vacature gaat Rockstar een volledig nieuwe richting in.

Maker L.A Noire VR werken aan nieuwe game

Meerdere media spotten op LinkedIn een vacature van de Australische ontwikkelaar Video Games Deluxe. We kennen het bedrijf van de VR-spinoff L.A. Noire: The VR Case Files. Ze gaan nu met een gloednieuw project beginnen en afhankelijk van of je graag in VR speelt of niet, is dit gigantisch goed nieuws.

Nadat we het gerenommeerde L.A. Noire: The VR Case Files maakten zijn we ons nu aan het klaarmaken voor een nieuwe project, een AAA open wereld titel in VR voor Rockstar. 2020 markeert het zevende jaar dat we exclusief voor Rockstar werken vanuit Sidney en we hebben zin om dit baanbrekende project te starten.

GTA in VR?

Dat roept de onherroepelijke vraag op, waar werkt de studio in Sidney dan aan? De detective-game L.A. Noire kreeg al een VR spin-off, maar zou er een nieuwe, volledige VR-game in dat universum komen? Dat zou een behoorlijke kluif zijn voor een kleine studio. Het bedrijf heeft volgens LinkedIn 2 tot 10 werknemers en op de profielfoto staan er in elk geval 3. Daarbij zoeken ze nog 4 nieuwe werknemers. En het is behoorlijk indrukwekkend als ze met 7 game-ontwikkelaars een nieuwe L.A. Noire zouden kunnen maken.

Dan zou het misschien weer een adaptatie kunnen zijn. Ze zeggen in het bericht immers ‘open wereld’. GTA, iemand? Het zou ons niks verbazen als Grand Theft Auto V nog verder uitgemolken zou worden met een VR-only uitvoering. De versie van de game op PS4, Xbox One en PC heeft immers al een first-person modus. Hetzelfde geldt voor Red Dead Redemption 2. De overstap naar VR zou dan relatief klein zijn. Tot slot zou het natuurlijk ook nog kunnen dat het om een volledig nieuwe I.P. gaat.

Fans willen geen VR

Wat het project ook gaat zijn, virtual reality is tot nu toe een beetje het ondergeschoven kindje in de gamewereld. De relatief nieuwe technologie werd veelal als extraatje gezien. 2020 zag daarentegen enkele gigantische VR titels verschijnen. Half-Life kreeg eindelijk vervolg met het VR-only Half-Life: Alyx. Er kwam een VR Walking Dead Game. Zelfs iconische shooter-franchise Medal of Honor werkt aan een VR-game.

Maar gemiddeld gezien is er geen twijfel over mogelijk; de meeste Rockstar-fans willen helemaal geen VR GTA of RDR2. Aan de andere kant, Rockstar heeft enkele van de meest populaire franchises op deze planeet. Hoewel het percentage van fans dat een VR-game wil heel klein is, zijn dat absoluut gezien nog steeds héél veel gamers. En ik hoor daar sowieso bij hoor. Stel je voor.. Red Dead Redemption 2 in VR!