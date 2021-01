Gloednieuwe Tomb Raider serie komt naar Netflix - Apparata

Netflix brengt Tomb Raider en King Kong naar het zilveren scherm in twee exclusieve TV-series over de iconische videogame-helden.

Tomb Raider is een van de meest iconische game franchises ooit en Netflix gaat daar smakelijk gebruik van maken. De streamingdienst kondigt in een persbericht aan dat er een animatieserie over Lara Croft komt. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt ook Skull Island, de thuisbasis van King Kong, een eigen animatieserie.

Tomb Raider op Netflix

Videogamefranchise Tomb Raider heeft een lange geschiedenis, van iconische 90’s games, tot een fenomenale reboot, tot tergende films met Angelina Jolie en een matige reboot met Alicia Vikander. Nu komt daar een nieuw stukje entertainment bij in de vorm van een animatieserie op Netflix.

Het is niet de eerste en ook niet de laatste game-verfilming die Netflix uitpompt. De streamingdienst zet de laatste tijd hard in op (animatie)films en series omtrent bekende game franchises. Denk aan een Cyberpunk 2077 show, Resident Evil, The Elder Scrolls, Assassin’s Creed, Splinter Cell en natuurlijk The Witcher. Dat zijn ze verrassend genoeg zelfs nog lang niet allemaal.

Netflix’ Tomb Raider is gebaseerd op de reboot-games van Square Enix en snijdt daarmee de prequel-taart aan. Of de show het verhaal van de games dunnetjes overdoet, een non-canon spin geeft of toevoegt aan het bestaande verhaal, is niet bekend.

Skull Island

Verder krijgen we dus ook een King Kong animatie-spinoff. Netflix berijdt duidelijk de hype-trein die gecreëerd wordt door de huidige Godzilla vs. Kong film. De show zal gaan over een groep gestrande avonturiers, die op het gelijknamige eiland moeten overleven.

Het is niet bekend hoever Netflix al is met de Tomb Raider en Skull Island series, dus een releasedatum houd je van ons tegoed.