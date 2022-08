Gmail ziet er anders uit, evolutie of revolutie?

De look van Gmail verandert. Wat is er nieuw en wat hebben we er aan?

Zo eens in de zoveel tijd moeten er dingen anders. Nieuwe look, nieuwe functies. Zo is nu Google’s Gmail aan de beurt. Maar wat verandert er nu echt en wat hebben we er aan? Is het een evolutie of een revolutie?

In de afgelopen 18 jaar die Gmail bestaat is er uiteraard al het nodige aan veranderd en verbeterd, maar kennelijk kan het altijd nog beter. Met de nieuwste veranderingen past Gmail weer helemaal in de hedendaagse mogelijkheden van Google.

Uiterlijk

Als er iets nieuw is begin je natuurlijk als eerste met hoe iets er uit ziet. Het meest in het oog springend is het nieuwe lettertype. Google Sans Text heet het. Het is geïnspireerd op bijvoorbeeld cirkels. Maar de grootste update bevindt zich in de linkerkolom.

App-switcher

Hier vond je eerst gewoon een rijtje met e-mailmappen, Chat, Spaces en Meet. Nu is een heuse app-switcher geworden. Als je nu op de pictogrammen klikt wordt niet alleen het onderdeel iets groter in het linker deelvenster, maar neemt het je hele scherm over.

Binnen je Gmail kun je dezelfde dingen die niets te maken hebben met je mail, doen als eerst. Alleen ziet het er dus heel anders uit nu. Een beeldvullende weergave. Google wil dus graag dat je in je mail ook hun andere diensten gebruikt.

Material You

Ook aan de zoekfunctie is gesleuteld. Je kunt je e-mails beter filteren op afbeeldingen en bijlagen. Verder is voor Gmail volgens moederbedrijf Google gaan shoppen in de nieuwe ontwerptaal van het bedrijf: Material You.

Material you werd in 2021 gelanceerd in het ontwerp achter Android. Het grote idee erachter is dat de gebruikersinterface van van een telefoon geïnspireerd is door de gebruiker. Google gebruikt Artificial Intelligence om kleurpaletten uit je fotorol te halen en zo bijvoorbeeld je achtergrond aan te vullen in kleuren die passen bij de gebruiker.

Voor Gmail betekent dat vooralsnog vooral dat de slagschaduwen van Gmail zijn verdwenen en knoppen zijn ronder. Benieuwd of het mailprogramma straks ook in onze mail gaat kijken wat voor persoon we zijn en dan de interface daar op aan gaat passen. Vooralsnog zien we op dit moment in ieder geval erg weinig terug van Material You in het vernieuwde Gmail.

Sci-Fi

Voor nu klinkt dat aanpassen van de interface aan de gebruiker nog een beetje als Science-fiction, maar in feite doet Gmail het al jaren. Het Postvak Belangrijk werd in 2010 gelanceerd en is een functie die gebruik maakt van A.I. om te leren wie je belangrijkste contacten zijn en welke berichten in het Belangrijk postvak terecht komen.

Vooralsnog is het nieuwe Gmail naar onze mening voornamelijk evolutie, maar de technieken op de achtergrond kunnen wellicht in de toekomst wel voor revolutionaire veranderingen zorgen.

Oude weergave

Afgelopen februari werden alle zakelijke gebruikers al overgezet naar het nieuwe Gmail. Op dit moment volgen alle gebruikers die de Google Chat ingeschakeld hebben. Mocht je de nieuwe interface niets vinden, kun je altijd terugschakelen naar de vertrouwde weergave. Later dit jaar volgen er nog meer updates die onder andere de ervaring op de tablet moeten gaan verbeteren.