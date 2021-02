God of War op de PlayStation 5 is nu briljant mooi - Apparata

Voor als je nog niet de motivatie had gevonden om God of War op de PlayStation 5 te spelen. Wel nu is die motivatie er zeker!

Net een gloednieuwe PlayStation 5 in huis, maar nog geen games gekocht? Geen nood. Met een PlayStation Plus abonnement heb je toegang tot de PS Plus Collection op je PS5. De allergaafste PlayStation 4-games zijn opnieuw te beleven voor nop op je gloednieuwe console.

Dat is al sinds de release van de PS5 zo, maar nu heeft God of War een belangrijke gratis update gekregen. Ook deze game maakt onderdeel uit van de PS Plus Collection. Met de update is God of War nu geoptimaliseerd voor de PlayStation 5. Dat betekent dat je de game voortaan in 2160p resolutie met 60 fps kunt spelen. Voorheen was dit 2160p met 30 fps of 60 fps in 1080p.

Een verbetering die je vooral gaat merken als je een goede televisie gebruikt in combinatie met de console. Mocht je toch van de oudere settings gebruik willen maken dan kan dit ook nog steeds. Onder de naam Original Performance Experience krijg je de oude speelervaring. De nieuwe ervaring heet Enhanced Performance Experience.

Santa Monica Studios, de maker van God of War, rolt de update voor de PlayStation 5 vandaag uit.