God of War Ragnarok komt eraan – releasedatum bekend

De releasedatum van de langverwachte game God of War Ragnarok is bekend! Er komen vijf verschillende edities.

We moeten nog heel even wachten, maar 9 november 2022 is het zover! Dan kun je God of War Ragnarok gaan spelen. Hij komt uit voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. En dat is goed nieuws voor de fans die wel willen spelen maar door schaarste nog altijd geen PlayStation 5 hebben kunnen bemachtigen. Samen met die aankondiging ook nog even een nieuwe trailer om ons alvast op te warmen.

Sony had al eerder bekend gemaakt dat de game nog dit jaar zou verschijnen, maar nu weten we het dus zeker. In november kunnen we gaan gamen. Wil je zeker weten dat je begin november ook echt aan de slag kunt, dan kan pre-orderen vanaf 15 juli 2022 om 10.00 uur in de ochtend.

Vijf edities

Bij de pre-order aftrap zijn er meteen vijf verschillende edities waar je op kunt intekenen. Te weten, de Launch Edition, de Standard Edition, de Digital Deluxe Edition, de Collector’s Edition en de Jötnar Edition.

Als eerste de Launch Edition. Die bevat uiteraard de game, maar ook de Kratos Risen Snow Armor en de Atreus Risen Snow Tunic. Ga je voor de Standard Edition dan krijg je enkel en alleen de game. Schaf je hem aan voor de PS4 dan kun je als het eindelijk gelukt is om de PS5 console te vinden, voor 10 euro upgraden naar de PlayStation 5.

Digital Deluxe Edition

Wat betreft de specialere versies begint het feest bij de Digital Deluxe Edition. Uiteraard hier ook de volledige game maar dan met extra’s zoals Kratos Darkdale Armor, Atreus Darkdale Attire, Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos, Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe, Avatar set en Dark Horse Digital Mini Artbook.

Collector’s Edition

Het echte werk begint bij de Collector’s Edition. Die wordt geleverd in een speciale doos die staat voor de ‘Knowledge Keeper’s Shrine. In deze shrine zit een voucher voor de game, Steelbook Display Case, 2 inch Vanir Twins Carvers, Dwarven Dice Set en 16 inch Mjölnir Replica. Daarnaast de digitale items die we ook bij de Digital Deluxe Edition terugzien.

Jötnar Edition

De echte hardcore fans kunnen dan kiezen voor de Jötnar Edition. Bovenop de Collector’s Edition bevat die nog 7 inch vinyl met muziek van Bear McCreary, The Falcon, Bear en Wolf pin set, Legendary Draupnir Ring, Brok’s Dice Set en Yggdrasil Cloth Map.

Voor wie de twee meest bijzondere edities nog wat beter wil bekijken, ook daar hebben we een video van voor je!