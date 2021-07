Goed doel ontvangt giga- bedrag aan Shiba Inu, maar krijgt het niet verkocht

Een goed doel heeft één miljard dollar ontvangen aan Shiba Inu. Maar er is een probleem, want ze krijgen het niet zo makkelijk verkocht. Bummer!

In mei van dit jaar schonk de mede- oprichter van Ethereum $1 miljard aan Shiba Inu (SHIB) tokens aan India’s Crypto Covid Relief Fund (CCRF). De gulle man heet Vitalik Buterin en was blijkbaar in een goede bui. Maar bijna drie maanden later zegt het fonds dat ze problemen hebben met het cashen van het de SHIB- tokens. Tot nu toe hebben ze nog maar $20 miljoen weten te verzilveren.

Goed doel krijgt een miljard aan Shiba Inu

Het blijkt dus helemaal niet zo makkelijk te zijn om de tokens uit te betalen. Dat is wel een probleem, want er zijn grote problemen in India waar dit geld goed voor te gebruiken is. Zeker nu corona daar veel (arme) mensen treft. Na de donatie bedankte CCRF Buterin uitvoerig voor zijn donatie van 50.693.552.078.053 SHIB. “We zijn van plan een doordachte liquidatie te doen om ervoor te zorgen dat we onze COVID-hulpdoelen halen”, zei CCRF destijds op Twitter. De non-profitorganisatie zei ook dat ze hadden besloten om de donatie in de loop van de tijd langzaam om te zetten. De tokens zijn een tegenhanger van Dogecoin, alleen dan moderner.

Moeilijk te verzilveren

Bloomberg heeft onlangs een rapport gepubliceerd, waarin staat dat de organisatoren achter CCRF het moeilijk hebben om de SHIB-tokens te verzilveren. Problemen waar ze tegenaan lopen zijn onder andere het beleid in India en de achteruitgang van de waarde van de digitale munt. SHIB verloor een goede 80% aan waarde in de afgelopen 90 dagen. Dit komt mede doordat deze gigantische hoeveelheid werd weggegeven en de rumoer dat dit veroorzaakt. Het fonds geeft echter wel aan dat het doorgaat met hun activiteiten, die kunnen niet stoppen. In de tussentijd heeft de organisatie al zes miljoen maaltijden geleverd, mede door deze gift.

Blijft wel zuur dat je zoveel geld ‘misloopt’. Vooralsnog dan, want de koers kan weer omhoog gaan.