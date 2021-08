Goed nieuws voor Beethoven-fans die Apple gebruiken

Apple gaat zich meer focussen op muziek uit de oude doos door het overnemen van de deels Nederlandse startup Primephonic.

Laten we het maar even gezegd hebben: klassieke muziek, je vult er de Top 40 niet echt mee. Nee, het is meer iets voor een specifieke doelgroep. Wat die doelgroep ook mag zijn.

Primephonic

Het feit dat liefhebberij van klassieke muziek een nichemarkt is, is wellicht één van de redenen dat Primephonic een punt zet achter hun app. Deze Amerikaans-Nederlandse startup bedient een uniek stukje van de markt: een app specifiek voor het streamen van klassieke muziek. Nou kan dat ook via Spotify, maar Primephonic is voor de fijnproever. Die fijnproevers zijn er wellicht niet genoeg, want Primephonic kondigde dus vandaag aan dat ze gaan stoppen met de app.

Apple koopt Primephonic

Niet getreurd: Primephonic gaat min of meer wel verder. Apple heeft Primephonic namelijk gekocht. Natuurlijk niet om Primephonic te onderhouden, maar door de functionaliteit van de klassieke muziek-app te integreren in Apple Music. Het wordt als het ware de app Primephonic – zonder diens naam – als een sectie in de muziekapp. De techgigant wil daarmee ‘de beste functionaliteit voor klassieke muziek luisteren’ gewoon naar Apple Music brengen.

Primephonic leeft voort

Volgens alle partijen die betrokken zijn is de overname een goede zet. Primephonic was een stapje in de goede richting en Apple gaat er nu iets moois van maken, aldus het bedrijf uit Cupertino. De startup zelf maakt bekend dat gebruikers van de app vooruit betaald geld terugkrijgen en een zes maanden durend abonnement op Apple Music ontvangen. Houdt Apple Music in de gaten om te zien hoe Primephonic de app gaat verbreden.