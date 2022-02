Goed nieuws voor de GTA fans!

Rockstar Games

De ontwikkelaar Rockstar Games heeft goed niets voor de GTA fans. Lees hier snel verder.

Rockstar zegt dat de ontwikkeling van de volgende GTA ‘goed op weg is’ en voorlopig komt de huidige versie van ‘GTA V’ op 15 maart uit. Dat is goed nieuws, want er was veel onduidelijk over of de ontwikkelaar überhaupt al (intensief) bezig was met het ontwikkelen van de volgende game. Jammer genoeg geven ze niet aan wanneer het klaar is.

Goed nieuws GTA fans

Het spel GTA heeft veel fans en ze wachten al lang op het volgende spel. Nu heeft Rockstar Games onthuld wanneer spelers van Grand Theft Auto V de PlayStation 5 en Xbox Series X/S-versies in handen kunnen krijgen. Dit terwijl ze ’teasen’ wat de toekomst biedt voor de blockbuster-franchise. De huidige generatie-edities komen op 15 maart aan. Eerder werd de lancering uitgesteld van november tot ergens in maart.

Wanneer GTA V en GTA Online hun derde consolegeneratie bereiken, zullen spelers nieuwe functies hebben om uit te proberen. Rockstar voegt verschillende grafische modi toe, waaronder een framesnelheid tot 60 fps, een resolutie tot 4K, ray-tracing, HDR en upgrades naar texturen en tekenafstanden. Spelers kunnen de GTA V-proloog overslaan en desgewenst rechtstreeks in GTA Online duiken. Er is ook een nieuwe tutorial voor de multiplayer-ervaring. Nieuwkomers hebben toegang tot een Career Builder, waarmee ze vanaf de sprong een bedrijf kunnen beginnen als motorrijder, directeur, wapenhandelaar of nachtclubeigenaar.

GTA 6

Tevens heeft Rockstar bevestigd dat GTA 6 eraan komt. Er staat dat de actieve ontwikkeling van de game in volle gang is en meer details zal delen wanneer deze klaar is. Zoals altijd geven ze niet een planning en moeten we maar afwachten wanneer de gamer zover is.