Goed nieuws voor gebruikers van iOS 14 en Gmail! - Apparata

Een update voor iOS 14 maakt het eindelijk mogelijk om Gmail als standaard e-mail service op iPhone in te stellen!

Het heeft even geduurd, maar Apple omarmt ein-de-lijk Gmail. Met de overstap naar iOS 14 laat Apple de iPhone-gebruiker nu zelf kiezen welke maildienst hij gebruikt. Nee wacht, dat was al langer mogelijk met enkele andere diensten. Daar komt nu die van Google ook bij, zo kondigt de Gmail-leverancier aan.

Gmail eindelijk standaard voor iOS 14

Met de komst van iOS 14 geeft Apple gebruikers de mogelijkheid om zelf Gmail als standaard maildienst in te stellen. Apple is natuurlijk altijd een beetje moeilijk met apps van derden. Maar wie hield de iPhone-maker voor de gek? Gmail is verreweg de grootste maildienst op aarde. Dus zou integratie van Gmail in iOS al veel langer moeten hebben plaatsgevonden.

Natuurlijk wil Apple graag hun eigen Mail pushen bij gebruikers. Maar het was tot dusver niet mogelijk om van geïntegreerde functies gebruik te maken. De mail-button stuurde je altijd naar Apple’s service en inloggen op Gmail moest via de Safari browser. Het is daarentegen al langer mogelijk om bepaalde mail-services als standaard in te stellen voor iPhone. Microsoft Outlook was daar een van.

Nu komt daar dus Gmail bij, wat de kans groot maakt dat het grootste deel van alle iOS 14-gebruikers hun geprefereerde email-service als standaard kan instellen.

Apple en Google ‘werken al langer samen’

Naast de integratie van Gmail in iOS 14 zouden Apple en Google al vaker nauw hebben samengewerkt. Tenminste, dat lieten de bedrijven eerder dit jaar weten. Maar praktisch zien we daar misschien niet zoveel van. Neem alleen al het voorbeeld van Google Stadia. De game streamingservice van Google kan alleen via een absurde omweg in de Apple App Store worden aangeboden.

Hoe dan ook, goed nieuws dus voor Apple-gebruikers met een Gmail-voorkeur. Dan kan ook die groep gebruikers zich verheugen op de aankomende grote update voor Gmail.