Slecht nieuws voor de Nintendo fans.





Een creatieve ondernemer dacht dat het een leuk idee zou zijn om een op Mario Kart geïnspireerde ‘race’ voor toeristen door Tokio te organiseren. Helaas voor hem was de inspiratie wat te beperkt volgens de Japanse rechter.

Ondanks een disclaimer op de zijkant van de race-auto’s was het de rechter iets te gortig dat men de Japanse tekens die gebruikt worden als beschrijving voor fans van het spel als naam gebruikte. Ook het feit dat de deelnemers zich konden verkleden in pakjes die Mario zelf leek te hebben gedragen gaf reden de wenkbrauwen te fronsen. De claim van Nintendo over inbreuk op het merkenrecht werd dan ook gehonoreerd.

Goed nieuws voor Nintendo dat gevolgd werd door meer, want de rechter deelde direct een boete uit van 500 miljoen Yen (4,1 miljoen Euro) aan de exploitant van de niet Mario Kart race door Tokio.

Nu is het wellicht slecht nieuws voor de fans, maar zij kunnen in andere pakjes alsnog door Tokio. Het echte slechte nieuws kwam voor de fans van Nintendo zelf. Waar wij na het bereiken van een mijlpaal met de Nintendo Switch ons al afvroegen wat de plannen waren tegen het geweld van Xbox en PlayStation heeft Nintendo nu zelf het antwoord gegeven: niets!

Er komt in 2020 geen nieuw model Nintendo Switch en dat is pas echt slecht nieuws voor fans die niet willen overstappen maar wel op een nieuwe ervaring hadden gehoopt.