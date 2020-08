Goedkope AirPods kopieën zijn Apple doorn in het oog

De goedkope AirPods alternatieven zorgen ervoor dat Apple minder van zijn oortjes weet te verkopen.

In het segment van de draadloze earbuds zijn de Apple AirPods heer en meester. Maar voor hoelang? Inmiddels zijn de alternatieven niet meer op één hand te tellen. Grote merken als Samsung, Huawei, Xiaomi en OnePlus hebben eigen, goedkope, alternatieven op de AirPods.

Of ze ook beter zijn in kwaliteit is persoonlijk. Ook over het uiterlijk van de concurrentie kun je discussiëren. Sommige concurrenten lijken enorm op de ‘originele’ AirPods, ontdekten ook wij met de OnePlus Buds review.

Feit is dat al die veelal Aziatische alternatieven zorgen voor een marktverstoring voor Apple. Het Amerikaanse techbedrijf levert in. Volgens Counterpoint Research had Apple vorig jaar nog een marktaandeel van 35 procent met de AirPods. Nu is dat nog maar 35 procent. Een significant verschil.

Naast Apple met zijn 35 procent marktaandeel volgen Xiaomi (10 procent), Samsung (6 procent), Jabra (3 procent) en JBL (3 procent). De onbekendere merken worden aangeduid als overig met een marktaandeel van 43 procent.

De kans bestaat dat Apple nog meer moet gaan inleveren de komende tijd. De concurrentie zal er immers niet meer op worden. Werk aan de winkel dus, voor de Amerikaanse techgigant uit het altijd zonnige Californië. (via Bloomberg)