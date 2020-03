Goedkope iPhone 8-opvolger is slimme zet van Apple

Apple kan een nieuwe trend ontketenen. Mits het coronavirus geen roet in het eten gooit.





Hoewel corona een beetje roet in het eten heeft gegooid voor Apple, wachten we nog steeds op de goedkopere iPhone SE 2-serie, die naar alle waarschijnlijkheid de iPhone 9-serie zal heten. De twee toestellen worden de opvolgers van de iPhone 8 en 8 Plus en het lijkt erop dat Apple eindelijk weer eens een positieve trend zal gaan zetten.

Apple was ooit dé trendsetter in de wereld van smartphones, maar liefhebbers van de tech zullen de laatste tijd vooral een beetje stilstand van de smartphone-industrie hebben gevoeld. De aankomende iPhone 9 en 9 Plus (die door corona misschien geannuleerd of in elk geval uitgesteld zijn) zou daar weer verandering in kunnen brengen.

Moderne smartphones van grote fabrikanten worden steeds duurder. Kijk maar naar de iPhone 11-serie of de peperdure Galaxy S20-reeks. We weten ondertussen dat het behoorlijk slechte investeringen zijn. Maar wat is de bestverkochte smartphone van 2019? Juist, de iPhone XR.

Het gaat hier om de goedkoopste nieuwe iPhone die je maar kunt krijgen en dat suggereert een trend: de meeste mensen willen helemaal geen €1000 lappen voor een smartphone. Ook was dit toestel een van de kleinste in de iPhone-familie. Voor allebei die factoren, klein en goedkoop, komt de iPhone 9-serie straks in aanmerking. Althans, als we nieuwe lekken mogen geloven rondom de iPhone 9 Plus, die slechts 5,5-inch zou bedragen.

Kortom, 2020 moet het jaar worden waarin compacte, betaalbare smartphones weer prominent aanwezig zullen zijn. Tenminste, als deze serie aan slaat en als we in 2020 überhaupt nieuwe smartphones zien. Dat is met de invloed van het virus nog maar de vraag.

