‘Goedkopere iPad komt nog dit jaar’

Wat kunnen we dit jaar nog meer verwachten van Apple? Vermoedelijk onder meer een goedkopere iPad.

Bij Apple zijn ze dit jaar goed bezig met het vernieuwen van het modellengamma. Naast traditionele nieuwe iPhones staan dit jaar ook nieuwe MacBooks en iPads op de planning. Het nieuwste gerucht heeft betrekking op een goedkopere iPad.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Apple-analist Ming-Chi Kuo kunnen we nog dit jaar een nieuwe tablet van Apple verwachten. Het zou hier gaan om een goedkope 10.8-ich grote iPad. De tablet moet in het tweede helft van dit jaar op de markt komen. De goedkoopste iPad van dit moment is een 10.2-inch variant met 32 GB opslag. Deze kost je 389 euro.

Tevens heeft de analist nieuws over een nieuwe iPad Mini. Deze tablet, met een formaat tussen 8.5- en 9.-inch, zou in de eerste helft van 2021 op de markt moeten komen. Kuo verwijst naar een trend met de recent gelanceerde iPhone SE. Door de behuizing van oudere producten te verpakken in nieuwe technologie kunnen goedkopere Apple-producten op de markt komen.

Als laatste komt de analist met nieuws over de Apple AR bril. Voorlopig hoeven we weinig te verwachten van deze bril van het Amerikaanse techbedrijf. Voor 2022 komt de Apple AR bril niet op de markt. (via CNBC)