‘Goedkopere nieuwe iPhone loopt vertraging op’

We wachten met smart op de nieuwe iPhone SE 2. De kans is groot dat we meer geduld moeten hebben.





De verwachting was dat Apple deze maand de opvolger van de iPhone SE ging aankondigen. Of dat nog echt gaat gebeuren is nog maar de vraag. Het Corona-virus lijkt roet in het eten te gooien. Eerder was er al sprake over mogelijke vertragingen voor nieuwe iPhones. Nu duikt er een vergelijkbaar bericht op.

Dit keer is het Digitimes dat bericht dat de iPhone SE 2 (of iPhone 9) pas in een later stadium komt. De iPhone zou zich in het laatste stadium van de ontwikkeling begeven. Echter, missende onderdelen voor de productie van de iPhone zorgen voor problemen.

In plaats van een lancering deze maand, zou de nieuwe iPhone pas in het tweede kwartaal gepresenteerd worden. Enkele belangrijke kenmerken van dit toestel is zijn vermoedelijke 4.7-inch LCD scherm in combinatie met het uiterlijk van een iPhone 8. Voor het eerst sinds jaren zou er weer een kleine iPhone op de markt komen.