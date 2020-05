Goedkopere Samsung Galaxy Fold Lite wordt topper (gelekt)

Lekkers onthullen de specs van de aankomende Samsung Galaxy Fold Lite. Kan de goedkopere Galaxy Fold wél een succes worden?

De aftrap van het opvouwbare smartphone-tijdperk liep voor Samsung zachtst gezegd niet helemaal zoals gepland. Het Zuid-Koreaanse techmerk kwam daarna terug met de verrassend goed verkopende Galaxy Z Flip. Terwijl we ons voorbereiden op de volgens lekken indrukwekkende Galaxy Fold 2 komt er nog meer opvouwbaar nieuws naar buiten; de Galaxy Fold Lite zou een solide toevoeging aan Samsung’s line-up worden.

Galaxy Fold Lite specs gelekt

Betrouwbare lekker Max Weinbach maakt op Twitter de specs van de Galaxy Fold Lite bekend. De goedkopere Galaxy Fold krijgt volgens hem een Snapdragon 865 zonder 5G support. Kortom, wat meer rekenkracht dan zijn voorganger maar zonder 5G ondersteuning.

Verder krijgt de Fold Lite naar verluidt geen ultra-thin glass (UTG), een kleiner display aan de buitenkant en 256GB opslagruimte, wat de helft van de Galaxy Fold is. Over de grootte van het hoofdscherm is niets bekend.

Topper voor de prijs

Tot slot het allerbelangrijkst: de prijs. Volgens Weinbach kijken we hier naar een $1.099,- opvouwbare smartphone. Daarmee zou de Samsung Galaxy Fold Lite de goedkoopste triple-A opvouwbare smartphone worden.

Maar daarvoor moet Samsung wel wat kantjes er vanaf lopen, zo blijkt uit de specs. Okay, de processor gaat er in principe ietsje op vooruit, maar tegelijkertijd is er minder opslagruimte. Ook stelt Weinbach dat het toestel een mix van 2018/19/20 onderdelen ontvangt.

Maar de grootste potentiële domper is het gebrek aan UTG. Het dunne laagje glas op het opvouwbare plastic scherm moest de initiële blunder rondom het breken van het scherm tegengaan bij de originele Galaxy Fold. Kortom, wat Samsung ook doet, het moet zorgen dat de Galaxy Fold Lite niet binnen één dag kapot gaat. Lukt dat, dan lijkt dit een van de beste opties te zijn voor fans van het opbouwbare format.

