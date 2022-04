Goedmakertje van Disney+ omdat Obi-Wan Kenobi vertraagd is

LucasFilm

Disney+ brengt de serie ‘Obi-Wan Kenobi’ later uit en daarom komt het bedrijf met een goedmakertje!

Disney’s ‘Obi-Wan Kenobi’-première zal twee afleveringen bevatten om het vertraagde debuut goed te maken. De show gaat op 27 mei in première, twee dagen later dan oorspronkelijk gepland. Op zich zijn twee dagen extra wachten geen ramp, maar Disney gaat wel door het stof.

Disney+ komt met goedmakertje

“Ik heb belangrijk nieuws”, zegt Ewan McGregor, ster van de aankomende Disney+ serie Obi-Wan Kenobi. “Onze premièredatum verschuift slechts een paar dagen.” Zijn handen zijn opgeheven, alsof hij wil zeggen “wees niet boos!” Disney verschuift inderdaad de lancering van de show met twee dagen, van woensdag 25 mei naar vrijdag 27 mei. Nu mist het bedrijf wel een belangrijke datum. Want de 25ste zou precies 45 jaar geleden zijn sinds de originele Star Wars. Disney beseft dat wel degelijk en komt als boetedoening voor het ongemak die dag met twee afleveringen in plaats van slechts één.

Toch al laat

De fans wachten al lang op de serie. De nieuwste serie van de franchise met McGregor als ster heeft al een lange tijd op zich laten wachten. De serie werd met veel bombarie aangekondigd in de zomer van 2019. Sindsdien heeft Disney veel informatie onthuld, bijvoorbeeld wie er nog meer in gaan spelen. Denk hierbij aan Rosario Dawson en Hayden Christensen die zijn trilogierol als Darth Vader opnieuw opnemen.

Het is onduidelijk waarom de serie met twee dagen wordt uitgesteld. Je mag toch aannemen dat de serie helemaal af is. Misschien was de planning ongelukkig en willen ze liever lanceren op een vrijdag, om zodoende in één keer veel kijkers te krijgen. In het weekend heb je dan ook meer tijd om een serie aan te zetten.