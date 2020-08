Goh, de Samsung Galaxy Note 20 is peperduur

Samsung heeft vandaag de nieuwe Galaxy Note 20 gepresenteerd. Dit moet je weten.

Hij is groot, multifunctioneel en zit ongetwijfeld weer goed in elkaar. Het vlaggenschip van Samsung, de nieuwe Galaxy Note 20, werd vandaag gepresenteerd. De serie bestaat uit twee smartphones, namelijk de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20

De Galaxy Note 20 heeft een 6.7-inch FHD+ 60 Hz scherm met een 20:9 ratio. Achter zit een 12MP camera, een 64MP camera met 3x Hybride zoom en nog een 12 MP camera. Aan de voorkant huist een 10 MP selfiecamera. De Galaxy Note 20 heeft een Exynos990 processor en komt met 8 GB werkgeheugen. Verder krijg je altijd 256 GB, meer keuze is er niet. De batterij heeft een capaciteit van 4.300mAh. Opladen gaat via 4.5W, 15W of maximaal 25W. Het toestel is IP68 gecertificeerd zodat de Galaxy Note 20 bestand is tegen water. De smartphone heeft een gewicht van 192 gram.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Het topmodel is de Galaxy Note 20 Ultra. De Ultra heeft een 6.9-inch WQHD+ Edge 120Hz display en een ratio van 19.3:9. Ook deze telefoon put zijn kracht uit een Exynos990 chipset. Op de achterkant zitten wederom drie camera’s, maar deze zijn een stukje krachtiger. Namelijk een 108 MP + 12 MP + 12 MP constructie. Aan de voorkant is dezelfde 10 MP selfiecamera gebruikt als de gewone Note 20. Met een gewicht van 208 gram is de Ultra behoorlijk op gewicht. De telefoon kan eveneens 4.5W / 15W / 25W laden. Er is sprake van 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslag. Dit is nog uit te breiden met een microSD kaartje. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra zijn vanaf 21 augustus verkrijgbaar. De Note 20 heeft een adviesprijs van 1.049 euro. De Ultra 256 GB kost 1.299 euro. De Note 20 Ultra 5G met 512 GB kost maar liefst 1.399 euro. Het toestel komt in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint.