Gold To Go: goud uit een automaat, hoe cool is dat?

Een geldautomaat waar je goudstaven uit kunt trekken. Gold To Go is een goed voorbeeld van hoe goed wij het hebben in de eerste wereld én het is dichterbij dan je denkt!

Heb je dat ook wel eens, dat je over straat loopt en denkt: shit, ik heb helemaal geen contant goud op zak? Nee, ik ook niet. Toch zijn deze mensen er, tenminste, dat laat Gold To Go denken om in te spelen op een kennelijk bestaande behoefte.

Gold To Go

Het idee is erg simpel: het is een pinautomaat voor goud. Dat wil zeggen: je stopt geld in de automaat en er komt goud uit. Dat kan variëren van kleine gouden muntjes tot echte goudstaven. Wie wil dat nou? Kennelijk genoeg rijke mensen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar kwam zo’n tien jaar geleden de eerste Gold To Go automaat en dat gebeurde met veel bombarie. Echt 24-karaats goud door gewoon geld in een automaat te gooien: bizar.

Monitor

Gold-To-Go lijkt een low-budget-oplossing voor iets extravagants als goud, maar dat betekent absoluut niet dat het een goed doelwit zou zijn voor een plofkraak. Alles wordt zorgvuldig gemonitord en het goud wordt extra goed beveiligd. De machine kan ongeveer tien goudstaven aan capaciteit binnenhouden. De wisselkoers was in 2011 zo’n 1.250 dollar per ounce, wat omgerekend zo’n 35.000 dollar per gram zou zijn. Niet goedkoop, maar je hebt dan ook écht goud.

Uitbreiding

De machines staan nu al een tijdje in Abu Dhabi en Dubai, maar tegenwoordig is Gold To Go op meer plekken te vinden dan je denkt. Het moederbedrijf is namelijk Duits en in hun eigen land willen ze ook steeds meer apparaten plaatsen. Er staan al een aantal verspreid over Duitsland, waaronder een winkelcentrum in München. Voor al uw behoefte in goudstaven die je onderweg kunt krijgen: het blijft een bizar idee.