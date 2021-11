GoldenEye na 25 jaar niet meer verboden in Duitsland

Nintendo

Het spel GoldenEye is 25 jaar lang verboden geweest in Duitsland. Tot nu toe dan, want het verbod is opgeheven.

GoldenEye 007 is natuurlijk gebaseerd op de James Bond film met dezelfde titel, alleen dan zonder het nummer van de geheimagent. De game werd in 1997 gelanceerd en is een shooter. Met meer dan acht miljoen verkochte exemplaren over de hele wereld, is het een van de best verkochte spellen voor de Nintendo 64. De game werd gewaardeerd om de gevarieerde opdrachten. Ook was de multiplayer- optie voor vier spelers iets heel nieuws. Helaas kon het spel niet gekocht worden in Duitsland.

GoldenEye niet meer verboden

Het spel was in het land verboden om het schadelijk zou zijn voor kinderen. Daarom kon de game niet verkocht worden in het land. Ook mocht er geen reclame voor gemaakt worden. De vijfentwintigjaar zijn nog niet helemaal om (zo lang zou het verbod duren), maar het is toch al opgeheven. Geruchten gaan rond dat dit te danken is aan een verzoek van Nintendo. Of van een medewerker van het bedrijf, dit schrijft de site Videogameschronicle.

Toch opmerkelijk omdat er natuurlijk al veel langer spellen zijn die veel gewelddadiger zijn. Denk aan alle spellen van Call of Duty bijvoorbeeld.

Andere spellen

Er waren naast GoldenEye ook andere spellen verboden door de Duitse overheid. Sterker nog, er is een hele lijst met spellen die in Duitsland op de zwarte lijst staan. Twee andere titels gaan daar nu ook vanaf. Dit zijn de spellen Blood Rayne 1 & 2. Deze spellen krijgen op 18 november een vervolg in de vorm van een nieuwe versie.

Over GoldenEye wordt er hevig gespeculeerd. Er zou namelijk een opvolger in de pijpleiding zitten voor de Nintendo Switch. En dan zou het natuurlijk heel vervelend zijn als de oorspronkelijke game nog op een verboden lijst zou staan. Zeker in een groot land als Duitsland.