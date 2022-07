Golfen doe je met de Adidas Gucci golftas

Wees de meest modieuze baas van de golfbaan. Met de Gucci golftas in samenwerking met Adidas.

Toffe meuk. We zijn er fijn van. Je moet er wel de portemonnee voor trekken, maar ach. Een kleinigheidje hou je toch. Met vandaag een wel heel bijzondere golftas, een samenwerking tussen Adidas en het Italiaanse luxemerk Gucci.

De Adidas x Gucci tas heeft alles wat je verlangt op de golfbaan. Plek voor je clubs, accessoires en een mooie lederen huls om het ding aan op te tillen. Het design is een verwijzing naar de jaren tachtig en negentig, in combinatie met de moderne ontwerpen van Adidas in de mix. Het geheel ziet er behoorlijk fraai uit.

De golftas maakt deel uit van de Adidas x Gucci collection. Gemaakt in Italië en natuurlijk komt zoiets niet met een kinderachtige prijs. Gucci vraagt maar liefst 20.000 euro voor de tas. Behoorlijk aan de prijs, maar ook wel weer heel erg tof. De vraag is of je het er voor over moet hebben.

Er zullen genoeg mensen zijn die zoiets links laten liggen. De modebewuste golfer met diepe zakken zal echter zijn of haar schouders ophalen. En rustig 20k aftikken voor deze bijzondere rood lederen golftas!