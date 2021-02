Google, Apple en Samsung Pay omarmen cryptocurrency - Apparata

Apple Pay ondersteunt voortaan cryptocurrency door BitPay-integratie en ook Samsung en Google Pay zijn binnenkort aan de beurt.

Apple Pay ondersteunt voortaan cryptocurrency door de integratie van crypto-betaalplatform BitPay. Daarmee wordt het (vooralsnog alleen in de V.S.) mogelijk om in het dagelijks leven met cryptocurrency te betalen. Gebruikers kunnen hun crypt-wallet namelijk aan hun Apple Wallet toevoegen, waarna de betaaldienst je crypto’s omzet naar gewoon geld. Na Apple krijgen ook Google Pay en Samsung Pay later dit kwartaal ondersteuning voor betalen met cryptocurrency.

Google, Apple en Samsung Pay gebruiken cryptocurrency

In een persbericht kondigt het Amerikaanse BitPay de integratie van hun betaalsysteem in Apple, Google en Samsung Pay aan. Onder andere Bitcoin, Bitcoin Cash en Ether worden ondersteund. BitPay is naar eigen zeggen het grootste Bitcoin- en cryptocurrency-betaalplatform ter wereld. Of dat zo is, weten we niet, maar het is in elk geval een flinke stap voor de respectievelijke virtuele portemonnee’s.

Je kunt vanaf nu namelijk in de Verenigde Staten je cryptocurrency-wallet aan Apple Pay toevoegen. Ergens voor eind volgende maand zullen ook Google Pay en Samsung Pay met BitPay gaan samenwerken. Eerder accepteerde Google Pay ook al cryptocurrency van Coinbase.

Met de BitPay-integratie kunnen gebruikers hun vertrouwde virtuele portemonnee gebruiken om dagelijkse (online) boodschappen te doen. Overal waar een Mastercard geaccepteerd wordt, heten de crypto-integratie in de genoemde apps welkom. Het maakt de drempel voor veel niet zo fervente investeerde wat lager.

Momenteel heb je praktisch vrij weinig aan bijvoorbeeld Bitcoin; het is meer een investering. Maar nu de drie grootste mobiele digitale wallets weer een nieuw platform omarmen, krijgen cryptocurrency ongetwijfeld weer wat meer validiteit.

