Google Authenticator krijgt na jaren nodige feature update

Foto @Google

Google Authenticator krijgt een broodnodige update. De verificatietool van Google heeft een nieuw uiterlijk en een langverwachte nieuwe functie.

De tweestapsverificatietool (goed woord voor galgje) Google Authenticator krijgt na jaren een broodnodige update. Volgens AndroidPolice was het 2017 toen de app voor het laatst geüpdatet werd. Maar naast een visuele overhaul is het vooral één nieuwe functie die behoorlijk praktisch gaat zijn: je kunt nu accounts overhevelen.

Google Authenticator update

Visuele update

De Google Authenticator tweestapsverificatietool zag er nog beduidend ‘2017’ uit. Dat is nu gefixt. De aspect ratio is nu ook verbeterd, want de app was nog voornamelijk gewend aan 16:9, een ratio die we nu niet zo veel meer zien. Naast een modernere look heeft Google de functie ook ondersteuning voor Dark mode gegeven. Kortom, visueel gezien is de functie weer helemaal up-to-date.

Nieuwe feature

Maar wat betreft functies miste er ook iets: het overhevelen van accounts naar een andere device. Voorheen moest je via een lastig, omslachtig proces een account overzetten via je Google account. Stel je wilde bijvoorbeeld je werktelefoon toegang geven tot je bankieren-app die je beveiligd had met Google Authenticator. Dan had je daar bij wijze van spreken 5 werkdagen voor nodig.

Daar is nu een toegewijde feature voor. Je selecteert simpelweg de export-functie, waarna je uiteraard even moet bewijzen dat jij het wel echt bent met je PIN. Vervolgens toont Google een QR-code die je met je nieuwe device (in import modus) kunt scannen. En voilà, je beveiliging is zonder enige heisa overgeheveld naar een nieuw device.

De update is nu live en wordt langzaam uitgerold voor alle devices.

Lees ook: Google Nest Wifi in Nederland geïntroduceerd voor 259 euro