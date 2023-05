Google Bard en GPT-4 over elkaar

Eindelijk is er universele toegang tot Bard, Google’s gedroomde rivaal van GPT-4. Een mooie kans om de vraag der vragen aan beide AI’s te stellen. Wanneer GPT-4 en Google Bard naar een mening over elkaar wordt gevraagd, leidt dit tot enkele opmerkelijke uitkomsten.

Google Bard nu beschikbaar voor elk Amerikaans en Brits IP-adres

Tot nu toe, 10 mei 2023, was het niet mogelijk om zonder wachtlijst Bard uit te testen. Nu is dat wel mogelijk, al moet je daarvoor over een Amerikaans IP-adres beschikken. Dat kan via een bepaald VPN-abonnement, maar een uitstekend alternatief is de ingebouwde gratis VPN van de Noorse browser Opera. Deze browser is hier te downloaden.

Kies voor de Noord- en Zuidamerikaanse optie als je de VPN inschakelt, standaard staat deze op Europa. De functionaliteit is alleen beschikbaar voor Google accounts waar een leeftijdscheck op is uitgevoerd. Heb je een betaling uitgevoerd via Google Pay, dan zou dat in principe in orde moeten zijn.

GPT-4 over Google Bard

De dataset van GPT-4 is afgekapt op een punt eind 2021. GPT-4 zelf vragen over een AI, die op dat moment nog niet bestond, is dus niet mogelijk via de interface van OpenAI.

Bing Chat, wel met internettoegang

Maar gelukkig is er een uitweg. Ook de search engine van Microsoft, Bing, beschikt namelijk over GPT-4 in de vorm van Bing Chat. Anders dan de versie van OpenAI, kan deze wel degelijk beschikken over internettoegang. En daar maakt Microsoft natuurlijk uitgebreid gebruik van, om de loftrompet over de eigen AI te steken in vergelijking met die van aartsrivaal Google.

Het is overigens niet zeker of de informatie waar Bing Chat zich op baseert nog wel up to date is. Bard beschikt nu naar verluidt, ondertussen over het veel betere en grotere taalmodel PaLM, met ruim een half biljoen (’trillion’ in het Engels) knooppunten en een efficiëntere structuur.

Google Bard over ChatGPT-4

De prioriteit van Google is om de populairste search engine te blijven en te voorkomen dat de lucratieve advertentiemarkt wordt gekannibaliseerd door de eigen AI. Na een rampzalige start, zie hier, lijkt dat nu redelijk gelukt te zijn, getuige de nieuwste release van Bard. Let op: deze werkt alleen met een Brits of Amerikaans IP, wat met de eerder genoemde Opera of bijvoorbeeld met Proton kan.

Vergeleken met eerdere versies, waar nogal wat kritiek op bestond, blijkt Bard met sprongen vooruit te zijn gegaan. Vermoedelijk, dit door het verbeterde taalmodel PaLM.

Toen we dezelfde vraag aan Bard stelden, kregen we een bescheiden verwoorde repliek.

In deze eerste versie noemt Google Bard zichzelf sterk in accurate antwoorden, het begrijpen van complexe vragen en veiligheid. Zwakke punten zijn de moeilijke toegang, minder creativiteit en langzamer in het genereren van tekst. (De eerste twee punten kloppen, maar GPT-4 is op piekmomenten ook vaak traag).

We konden de verleiding niet weerstaan om het een tweede keer te proberen.

Opvallend in deze versie is dat Bard veel lovender is over de concurrent dan tijdens onze eerste poging en zichzelf flink tegenspreekt. Hier noemt Bard zichzelf vooral goed in natuurlijk klinkende dialogen, terwijl GPT-4 beter zou zijn in het genereren van feitelijk juiste tekst. De consistentie van Google Bard is dus niet heel groot.

We begrijpen daarom de aarzelingen bij de ontwikkelaars van Google om dit model direct online te zetten. Maar, zoals Bard ook zegt, het model is volop in ontwikkeling. Wat zo is, hoeft niet zo te blijven.