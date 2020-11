Google Berichten heeft WhatsApp in het vizier - Apparata

Google Berichten krijgt een update waarmee het SMS wil vervangen en met jongens als WhatsApp concurreren.

In een blogpost onthult Google hun vernieuwde app Berichten. De voormalige SMS-dienst slaat met de update een nieuwe weg in, direct in het straatje van andere grote jongens als WhatsApp en Facebook Messenger. Google maakt voortaan gebruik van een nieuw standaard waarmee de zoekgigant Berichten omtovert tot een soort chatdienst. Maar kunnen ze WhatsApp van de troon stoten?

Voorheen concentreerde Berichten alleen op SMS. Met de nieuwe update kun je naast cellulaire berichten vanaf vandaag ook kiezen voor berichten via het internet. Dat zijn een soort chatberichten, maar dan net even wat anders. De dienst maakt namelijk gebruik van Rich Communication Services (RCS), een standaard die de vervanger van SMS genoemd wordt.

RCS is in vele opzichten beter en handiger dan SMS. Zo kun je grotere bestanden doorsturen, waaronder foto’s en GIF’s, is er geen limiet voor de lengte van een bericht, kun je groepsgesprekken starten en maakt het gebruik van internet en/of cellulaire verbinding. Zie het als een modernere versie van SMS, met de voordelen van instant messaging services zoals WhatsApp.

Op ten duur gaat Google end-to-end versleuteling aan Berichten toevoegen, waardoor de app nog veiliger wordt. Tot dusver is er alleen gewone versleuteling. Google Berichten met RCS is vanaf vandaag wereldwijd beschikbaar. Je hebt zoals je gewend bent een provider nodig en de dienst is op iedere Android-smartphone beschikbaar. Daar zit ook de crux, je kunt de dienst niet gebruiken met Apple-gebruikers.