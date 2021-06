Google beschermt je tegen crypto- beunhazen! - Apparata

Google heeft het beste met je voor en beschermt je tegen crypto- beunhazen. Lees hier hoe.

Digitale munten zijn populair, dat weet iedereen wel. Heel veel mensen maken er dan ook een. Er zijn verschillende programma’s voor om een crypto op een eenvoudige manier te maken. Heb je er een gemaakt, dan is het zaak om deze onder de aandacht te krijgen van mogelijke kopers. En daar is Google Ads toch wel heel handig voor. Hiermee bereik je gigantisch veel mensen, gelang je budget toereikend is. Maar Google stelt daar eisen aan.

Crypto en Google

Google heeft een update aangekondigd. Het beleid voor financiële producten en diensten, inclusief het beleid inzake advertenties voor cryptocurrency, gaat aangepast worden. En dat is best verstrekkend. De nieuwe update gaat in augustus in en alle eerdere crypto-uitwisselingscertificeringen worden ingetrokken. Iedereen moet zich dus weer opnieuw inschrijven, ook Bitcoin dus. Als ze willen adverteren. Adverteerders moeten nieuwe cryptocurrency-uitwisselingen en wallets-certificering aanvragen bij Google.

Crypto-advertentieregels

Google plaatste deze week een bericht waar het bedrijf verder in gaat op het nieuwe advertentiebeleid.

Dit beleid zal wereldwijd van toepassing zijn op alle accounts die adverteren voor deze financiële producten Google

De techgigant vervolgt in het bericht dat de update komt en de oude regels aanpast “om de reikwijdte en vereisten te verduidelijken om advertenties voor cryptocurrency-gerelateerde bedrijven en services toe te staan.” Je moet dus een certificaat halen om te mogen adverteren met crypto’s. Dat gaat als volgt. Ten eerste moeten ze naar behoren zijn geregistreerd bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) “als een geldservicebedrijf en met ten minste één staat als geldzender.” Als alternatief kunnen de adverteerders “een federale of door de staat gecharterde bankentiteit” zijn.

Ten tweede merkte Google op dat de adverteerders moeten voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten, waaronder staats-, lokale en federale wetten, en dat ze ook “ervoor moeten zorgen dat hun advertenties en bestemmingspagina’s voldoen aan al het Google Ads-beleid”.

Niet toegestaan

Google heeft munten opgenomen die niet zijn toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld ICO pre-sales of openbare aanbiedingen, cryptocurrency-leningen, initiële DEX-aanbiedingen, token-liquiditeitspools, goedkeuringen van cryptocurrency van beroemdheden, niet-gehoste portefeuilles, niet-gereguleerde Dapps, cryptocurrency-handelssignalen, cryptocurrency-investeringsadvies, aggregators of gelieerde sites met gerelateerde inhoud of makelaarsbeoordelingen. Google is dus behoorlijk streng, maar wellicht wel terecht. Veel mensen investeren geld door in schimmige advertenties te trappen…