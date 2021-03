Google blokkeert een gigantisch aantal advertenties - Apparata

Google heeft een strikt advertentiebeleid. Daarom is er dit jaar een gigantisch aantal advertenties geblokkeerd. Hoeveel? Dat weten wij.

Het komt voor dat kwaadwillenden de verschillende platforms van Google misbruiken om hun meuk te verkopen. Ook ‘diensten’ worden aangeboden, waarvan veel niet conform het advertentiebeleid van Google zijn. En wat doet Google dan? Juist, eraf met die troep.

Gigantisch aantal

Het techbedrijf brengt jaarlijks een rapport uit over het aantal geblokkeerde advertenties. Het is de tiende keer nu dat Google dit rapport publiceert. Vorig jaar blokkeerde het bedrijf wereldwijd 3,1 miljard advertenties. Een gigantisch aantal! Dit komt neer op 5.900 advertenties per minuut. In 2019 was dit aantal nog 2,7 miljard. Er is dus een toename te constateren.

Corona

De voortdurende coronapandemie wordt gezien als één van de oorzaken van de stijging. Google heeft vorig jaar bijna 100 miljoen corona gerelateerde advertenties geblokkeerd. Dit zijn reclames waarin artikelen worden aangeboden. Denk hierbij aan mondkapjes en handgels. Deze producten zijn aangeboden voor veel te hoge prijzen. Tevens werden advertenties offline gehaald. Hierin werden nepbehandelingen en nepvaccinaties gepromoot. Nepvaccinaties zijn aangeboden voor hoge prijzen of ze beloven te kunnen leveren. Dit terwijl ze dit helemaal niet kunnen. Of in andere woorden: ze hebben de vaccinaties helemaal niet en het is gewoon ordinaire oplichting.

Beperkingen Google advertenties

Voor de eerste keer heeft Google ook in het rapport het aantal beperkingen beschreven. Het bedrijf heeft, naast de geblokkeerde advertenties, veel beperkingen opgelegd. Er zijn 6,4 miljard beperkingen op reclames uitgevoerd door het bedrijf. Sommige advertenties krijgen een gedeeltelijke beperking, omdat in verschillende landen verschillende regels zijn. Daarom kan een advertentie in een land wel toestemming krijgen, maar in een ander land weer niet.

Google wordt hier steeds slimmer in en past zich continu aan. Het bedrijf scant met duizenden personeelsleden naar advertenties die niet passen bij hun beleid. Natuurlijk zetten ze ook kunstmatige intelligentie in. Maar de malafide adverteerder is ook niet gek. Zij gebruiken tegenwoordig software dat andere advertenties laat zien als Google langskomt om te scannen. Het bedrijf is hiervan op de hoogte en zal daarop vast een nieuwe techniek maken.