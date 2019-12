Google CEO krijgt schappelijk bonusje van $240 miljoen!

Sundar Pichai was al rijk, maar nu is hij loaded.

Als tech-CEO zit je doorgaans behoorlijk goed gebakken. Een paar van de rijkste mensen op aarde staan aan het hoofd van een techbedrijf. Denk aan Jeff Bezos (amazon) en Mark Zuckerberg (Facebook). Je ziet Sundar Pichai niet zo vaak in dat lijstje staan, maar ook hij doet het belachelijk goed.

Pichai, Google CEO sinds 2015, doet het in principe al behoorlijk goed met zo’n $2 miljoen aan salaris per jaar. De Indiaas, Amerikaanse CEO heeft nu daarnaast de promotie van zijn leven gekregen nu Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin een stapje terug doen.

De twee zijn sinds de herstructurering van Google (en daarmee de creatie van moederbedrijf Alphabet) al bezig met het terugtrekken uit deze specifieke bedrijven. Pichai neemt nu de rol van CEO van beide bedrijven op zich.

En daar staat de bonus van bijna een kwart miljard tegenover, ongeveer een derde van zijn totale net worth, zo meldt Bloomberg. Overigens hoeft hij geen half dozijn matrassen te kopen om al het geld onder op te slaan; hij krijgt de bonus in aandelen uitgekeerd, maar dat betekent gelijk dat hij waarschijnlijk nog meer heeft gekregen dan dat.

Hoewel een aandeel voor Google of Alphabet nu misschien een bepaalde waarde heeft, kan de koers altijd gunstiger gezind zijn in de toekomst. Het tegenovergestelde kan daarentegen natuurlijk ook waar zijn. Hij krijgt de aandelen over een periode van 3 jaar uitgekeerd, met ingang van 2020.

Hoewel Pichai reeds al een rijk man was, zit hij nu ongetwijfeld nog net wat comfortabeler in zijn stoel. Dat wil niet zeggen dat er baas boven baas is. In de intro check je al wat voorbeelden, maar er zijn er maar weinig zo Iron Man-rijk als Elon Musk. Hij kreeg van Tesla een gigantische miljardenbonus die per jaar zoveel waard is als de totale bonus van Pichai. Althans, in 2018, voor het hele Cybertruck-gebeuren.

