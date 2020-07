Google Chrome Android krijgt eindelijk deze download feature

De huidige testversie van Google Chrome voor Android heeft een nieuwe ‘download later’ functie.

Soms krijgen apps een nieuwe feature waarvan je denkt: ‘Wacht, had dit niet al lang mogelijk moeten zijn?’ Een nieuwe download feature voor Google Chrome voor Android is er zo een. Je kunt er (hopelijk) straks voor kiezen om een download op een bepaald tijdstip uit te voeren, of pas als je Wi-Fi hebt.

Google Chrome (Android) download later

Met de Google Chrome ‘download later’ functie op Android kun je kiezen of je iets direct download of later. Uitzonderlijk simpel, maar essentieel als je erover nadenkt. Heb je bijvoorbeeld maar een beperkte hoeveelheid data (over), dan is het fijn als je die data kunt opsparen. Maar soms klik je per ongeluk iets aan waardoor een download van start gaat. Of wellicht dat je niet doorhad dat de download zo groot zou zijn.

De feature, gespot door XDA-Developers, zorgt ervoor dat gebruikers een pop-up krijgen wanneer ze iets willen downloaden. Men kan dan vervolgens kiezen of de download direct van start moet gaan of pas moet starten als het toestel verbonden is met Wi-Fi. Voor de echte planners is er een derde optie waarbij je kunt kiezen wanneer en hoe laat de download van start moet gaan.

Het is nog niet bekend wanneer Google de feature voor Chrome op Android gaat uitrollen. Op het moment is later downloaden alleen via Chrome Canary voor ontwikkelaars te testen. Sterker nog, we weten niet of Google de functie uiteindelijk echt gaat uitrollen, of dat het bij de test blijft. Maar als ik de gemiddelde gebruiker kan inschatten, dan lijkt het me dat de meeste gebruikers deze controle wel willen. Het is daarnaast ook nog eens extra beveiliging tegen shady downloads.

