Gebruik jij Google Chrome Extensions? Deleten maar!

Ook Fitbit-gebruikers moeten oppassen voor Google.

Als ontwikkelaar van Android heeft Google ook de regie over de bijbehorende PlayStore. Regelmatig weten kwaadwillenden daar toegang toe te krijgen en via apps malware te installeren. Er volgt dan steevast een waarschuwing om de apps te deleten.

Google Chrome extension getroffen door malware

Deze keer is het weer raak. Het enige verschil is dat niet de PlayStore is getroffen, maar de Chrome Extention. Onderzoeksbureau Awake vond liefst 70 corrupte extensies, die bij elkaar meer dan 32 miljoen keer gedownload zijn. Daarmee is deze malware attack een van de zwaarste ooit gevonden in Chrome.

Zoekmachinegigant speelt verstoppertje

De zoekmachinespecialist claimt de extensies verwijderd te hebben. Toch denkt men dat het beter is sowieso terughoudend te zijn en Chrome extensies te deleten. Reden hiervoor is dat het probleem al sinds 2018 speelt en Google het probleem niet ontdekte. Sterker nog, men bleef het probleem lange tijd ontkennen. Gezien het commentaar van Google op de vondst van de malware hoeven we op korte termijn ook geen schokkende verbeteringen te verwachten.

Google zelf ook onder vuur om datadiefstal

Waar de zoekmachinereus dus druk zou moeten zijn in de strijd tegen datadiefstal ligt zij juist onder vuur vanwege mogelijke datadiefstal. Het conflict speelt in Australië, waar de consumentenautoriteit zich verzet tegen de overname van Fitbit door Google.

De zoekmachinegigant kocht de maker van slimme (nou ja, slimme) wearables al in november 2019, maar moet nog afgerond worden in verband met de goedkeuring die men van verschillende toezichthouders moet krijgen. Dat blijkt niet makkelijk. Zo is Australië ervan overtuigd dat Google met de verkoop de gegevens koopt die de Fitbit van gebruikers registreert terwijl zijn het apparaat gebruiken. Google zou deze gegevens willen koppelen aan andere data voor adverteerders. Daar overweegt de Australische consumentenautoriteit, samen met andere toezichthouders nu een stokje voor te (willen) steken.

Als gebruiker kan je dus maar beter voorzichtig zijn met de Google Chrome extensies en Fitbit als je aan jouw privacy gehecht bent.