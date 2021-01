Google Chrome nog beter - Apparata

Google Chrome voor Android is nog beter geworden, door een nieuwe functie waarmee je een overzicht kan maken en behouden.

De webbrowser van Google is populair en om hun klanten te bedienen voegt het bedrijf regelmatig handige functies toe. Nu ook en dit keer is het mogelijk om met de vernieuwde versie van Google Chrome tabgroepen aan te maken op je Android apparaat. Eigenlijk op een soortgelijke manier zoals op de computer. Je krijgt een overzicht van tabgroepen van ongeveer zes tabs. Als je er meer zou willen, dan kan dat. De oplossing is dan om verder naar beneden te scrollen, maar dat is weer afhankelijk van je display.

Tabbladen gaan je leven makkelijker maken

Vroeger was het zo dat die tabs bijna heel je scherm vulden. Gevolg hiervan is het naar beneden blijven scrollen. Met de nieuwe versie van Google Chrome voor Android behoort dit dus tot het verleden. Niet alles is anders, boven de tabs van de geopende webpagina’s staat gewoon nog de naam van de pagina die je bezoekt. Maar ook het welbekende kruisje om de pagina’s te sluiten en het plusicoon om nieuwe pagina’s te openen, blijven behouden.

Het maken van een tabgroep is eenvoudig. Open meerdere tabbladen en ga naar het overzicht. Sleep de webpagina naar een andere pagina toe en dan wordt er automatisch een nieuwe groep aangemaakt. Een andere manier is om via het overflowmenu bovenin een groep aan te maken. Onderop staat een switcher. De naam zegt het al: hiermee kan je snel tussen pagina’s wisselen in Google Chrome Android. Ideaal.

Geen fan van tabgroepen?

Dat kan en daar is ook een oplossing voor. De oude weergave van je Google Chrome browser is terug te halen. Dan moet je de volgende link volgen:

chrome://flags/#enable-tab-grid-layout

De link brengt je op een pagina van Chrome met een optie om op de default knop te klikken. Hiermee is de oude browser voor je Android apparaat weer in ere hersteld.