Google Chrome gaat deze ergernis voor je oplossen…

Op ander gebied blijft Google Chrome teleurstellen.

Google Chrome is de meest populaire internetbrowser en probeert dat te blijven. Daarom gaan ze op zoek naar steeds nieuwe dingen. Soms lukt dat en soms lukt dat niet.

Google Chrome helpt je met open schermen

Veel mensen gebruiken meerdere tabs of vensters als ze internetten. Na verloop van tijd kunnen zij daardoor hun favoriete site niet meer vinden of moeten ze eindeloos op zoek naar het juiste tabje. Met de nieuwe functie ‘Tab Search’ wil de tech-gigant dit probleem oplossen.

Tab search voorkomt zoeken

In een komende update kun je verwachten dat je een popup-venster ziet als je wilt wisselen van tabblad. Je ziet daarin alle sites onder elkaar. Je selecteert de site waar je naar terug wilt en je bent direct op de juiste tab. Deze functie noemt men Tab Search.

De functie is nu nog onderdeel van test-omgeving Chrome Canary, maar zal daarna eerst uitgerold worden voor de Chromebook. Als Chrome OS is uitgerold komt de feature ook naar de Windows-, Mac- en andere versies. Dat is voor Windows-gebruikers extra prettig, want Google Chrome en Windows 10 kondigden eerder al een intensievere samenwerking aan.

Google Chrome verbetert incognito-vensters niet

Al eerder besteedden we aandacht aan het feit dat ‘incognitomodus’ lang niet zoveel anonimiteit biedt als je dacht en zou willen. Google Chrome blijkt zelfs de files die je in incognito-modus opslaat te bewaren bij alle openbaar zichtbare files. Daarmee biedt incognitomodus feitelijk alleen maar bescherming tegen andere gebruikers die op hetzelfde apparaat als jouw apparaat de Google Chrome browser gebruiken.

Ieder ander (of een andere gebruiker die in jouw downloads rondkijkt) kan namelijk eenvoudig meekijken ondanks het gebruik van incognitomodus. De miljardenclaim heeft dus nog niet het gewenste effect.