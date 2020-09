Gelekt: Nieuwe Google Chromecast heeft bijzondere knop - Apparata

Foto @WinFuture

Google komt voor de volgende Chromecast met een afstandsbediening mét een bijzondere toegewijde Netflix button.

Er duiken nieuwe foto’s op van de aankomende Google Chromecast. De dongle ondersteunt Google TV en heeft een bijzondere extra knop op de afstandsbediening. Streamingdienst Netflix heeft namelijk een eigen button gekregen.

Google Chromecast krijgt afstandsbediening

Duitse techwebsite WinFuture publiceert gelekte afbeeldingen van de aankomende Google Chromecast. Het apparaatje is voortaan wit en krijgt een toegewijde afstandsbediening. Eerder was het al mogelijk om er een afstandsbediening op aan te sluiten, maar die levert Google nu dus mee. Op zichzelf al interessant, want dat wil zeggen dat de Chromecast het nog minder een streaming device wordt, maar meer een echt ‘tv kastje’.

Ook schrijft het medium over de komst van Google TV. Wat dat precies is, weten we niet, maar men denkt dat het om de opvolger van Android TV gaat.

Bijzondere knop

Overigens zijn er op die afstandsbediening een aantal interessante knoppen te vinden. Het minimalistische kastje heeft bijvoorbeeld een directe YouTube-knop. Het dochterbedrijf van Google werkt al heel goed samen met de huidige Chromecast. Maar een toegewijde knop maakt het nog gemakkelijker om – ook via je TV zelf – YouTube te browsen.

Maar de echte ster is de Netflix-knop op de Google Chromecast afstandsbediening. Kennelijk heeft Netflix een flinke zak geld neergegooid bij Google om zo prominent op de Chromecast afstandsbediening te komen. Netflix is immers niet gelieerd aan Google.

En we mogen ook niet vergeten dat er meer diensten zijn die heel erg populair zijn. Denk aan Apple TV+, Amazon Prime, Hulu en natuurlijk Disney+. Alleen die laatste kan tippen aan Netflix, maar toch; opvallend dat Google voor Netflix kiest en geen algemene streaming button maakt. Wederom, vermoedelijk heeft Netflix daar graag hun bijdrage aan meegeleverd.

