Google Chromecast's nieuwe profiel-systeem is halfbakken - Apparata

Google lanceert voor Google TV Chromecast binnenkort een speciaal profiel voor kinderen, maar vergeet volwassenen mee te nemen.

Google TV voor Chromecast krijgt binnenkort een langverwachte feature: een profiel voor de kids. Daarmee snijdt Google een taart aan waar veel meer doelgroepen een puntje van willen. Het is vooralsnog onhandig om met meerdere gebruikers één Chromecast te gebruiken. Naast ouders willen zonder twijfel veel meer samenwonenden de Chromecast netjes kunnen delen.

Uit een recentelijk post op de Google Issue Tracker (via AndroidPolice) maakt de zoekgigant de nieuwe feature bekend. Gebruikers kunnen straks een kids-profiel voor Google Chromecast instellen, waarmee restricties voor de minderjarige gebruiker gelden.

We willen een update geven over de kids-profielen, die ergens in de komende maand uit zullen rollen. Beperkte profielen zijn verouderd in [Google TV] en worden daarom vervangen door ‘Kids Profiles’, die een veilige omgeving voor kinderen in Google TV kunnen leveren.

Tijdens de installatie kunnen gebruikers kiezen welke apps beschikbaar zijn voor de kids. YouTube Kids is standaard beschikbaar en alle andere geïnstalleerde apps vereisen goedkeuring van de ouders voordat ze beschikbaar worden. Het uitschakelen van het kids-profiel kan beveiligd worden met een PIN.

Google over het Chromecast Kids Profile