Google crasht continue op je Android- telefoon! - Apparata

Veel gebruikers merken dat de Google app non- stop crasht op je Android- telefoon. Er is een snelle fix, lees die snel hier.

Toen ik vanmorgen opstond en mijn telefoon onder het genot van een bak koffie opstarten begon de ellende al. De zoekbalk van de Google app opende en sloot continue. Ook als je op de balk klikt, opent hij hem even om hem dan razendsnel weer af te sluiten. Je telefoon is praktisch onbruikbaar hierdoor, omdat de app zich blijft openen en sluiten. Heel vervelend.

Google crasht (en fix)

Ik ben (gelukkig) niet de enige die dit merkt. Op verschillende sites komen meldingen binnen. Mensen ondervinden hetzelfde probleem op hun Android- telefoons. Updaten helpt niet, de app blijft vastlopen. Er is wel een snelle (tijdelijke) fix om van het probleem af te komen. Je moet dan de laatste update verwijderen via je instellingen.

Ga naar je Instellingen en dan naar Apps. Zoek de Google App en tik op de puntjes om de laatste update te verwijderen. Dan wordt de app teruggezet naar de oudere versie, waar blijkbaar de problemen niet zijn.

Veel meldingen

In de Google Play Store regent het klachten. Het is de vraag of het probleem wereldwijd is. Feit is wel dat er veel meldingen zijn in ons land en dat Google nog niet gereageerd heeft. Langzaamaan komen er wel meer meldingen binnen van andere landen. Het lijkt erop dat het niet uitmaakt waar je woont, maar als je de update installeert, dat dan de app vastloopt.