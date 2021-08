Google deelt eerste details Pixel 6, inclusief eigen chip

De Google Pixel 6 is aanstaande: het techbedrijf kan alvast een paar dingen verklappen over de nieuwe smartphone die in oktober volledig onthuld gaat worden.

De markt der Android-telefoons is erg groot, omdat het besturingssysteem van Google de populaire optie is om een telefoon omheen te bouwen. Google deed een tijdje de Nexus-serie: samen met een Android-fabrikant bouwden ze een telefoon die het dichtst bij een telefoon van Google zelf kwam.

Pixel

Tot en met 2016, toen Google eens zelf aan de slag ging. Het resultaat is de Pixel. Een redelijk doorsnee smartphone, maar wel met als voordeel dat de makers van de telefoon ook het OS maken. Laten we het zo zeggen: de Pixel gebruikt de meest ‘pure’ versie van Android. Inmiddels zijn we vijf Pixels verder en is het de beurt aan de Google Pixel 6 om onthuld te worden.

Google Pixel 6

Dat gebeurt nu… niet. Nou ja, er is officieel materiaal vrijgegeven van Google waar we iets mee kunnen. We zien bijvoorbeeld het definitieve design. Gisteren lieten we de renders volgens het laatste nieuws zien, die inderdaad dicht bij de waarheid zaten.

De renders zaten dus erg dicht bij het eindproduct. Om nog even snel een recap te geven van het nieuwe Google Pixel 6 design: een redelijk doorsnee achterkant met de camera’s in een grote zwarte balk die de hele breedte van de telefoon inneemt. We kunnen niet helemaal goed zien of het nou om twee of drie camera’s gaat: waarschijnlijk is het twee camera’s voor de Pixel 6 en drie camera’s voor de Pixel 6 Pro. Want ja, het is ook officieel dat dat de twee smaakjes zijn waarin de Google Pixel 6 in oktober debuteert. Het scherm komt in grote lijnen overeen met de Pixel 5, alleen de hole punch camera verplaatst van de linker bovenhoek naar midden boven.

Tensor

Google vond het voor de Pixel 6 eens tijd om met een eigen chipset te komen. Dat doen ze met Tensor SoC, wat staat voor System on Chip. Tensor richt zich voornamelijk op Machine Learning en moet ervoor zorgen dat de Pixel 6 intuïtief werkt voor iedere gebruiker. Ook het UI van de Pixel 6 is opnieuw ontworpen om er nog gelikter uit te zien en nog fijner te werken. Dat moeten we dus volledig gaan ontdekken in oktober.

Release in oktober

Want zoals gezegd is Google nu nog niet zo scheutig met de info over de Pixel 6, maar hebben ze de volledige specs voor ons in oktober. Een aantal dingen die we nog kunnen oppikken is dat de vijf kleuren op de headerfoto waarschijnlijk de vijf beschikbare kleuren zijn en dat de Pixel 6 uiteraard 5G-ondersteuning heeft. De Google Pixel 6 heeft het in zich om een nette smartphone te worden, maar waarschijnlijk niet voor ons. Als Google de trend van de vorige vijf Pixels volgt, wordt Nederland overgeslagen als land waar de Pixel 6 officieel verkrijgbaar is. Niks is onmogelijk uiteraard, maar wees gewaarschuwd.