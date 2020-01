Google-diensten tijdelijk niet beschikbaar op Xiaomi door enge Nederlandse ontdekking

Dit moet jij doen als je een Xiaomi camera hebt.





Een Nederlandse Reddit-gebruiker wilde de beelden van zijn Xiaomi camera bekijken via Google Home. Tot zijn grote schrik zag hij plotseling beelden die niet van zijn camera maar van een onbekende andere gebruiker waren. UIteraard maakte hij melding op Reddit.

Van hieruit werd de post opgepikt door diverse internationale media en kwam hij zo onder de aandacht bij Google en Xiaomi. Zo werd Nederland weer wereldnieuws als het over Google Assistent gaat. Waar Xiaomi vooralsnog niet publiekelijk gereageerd heeft greep Google wel direct in.

Zij meldt dat zij bezig is met een oplossing en dat Google Assistant en Nest Hub tot nader order niet beschikbaar zijn voor gebruikers van Xiaomi-apparatuur. Aangezien op dit moment onduidelijk is wat er aan de hand is en Xiaomi (nog) niet communiceert adviseert men gebruikers om hun Xiaomi camera offline te halen (dus af te koppelen van WIFI) en niet te gebruiken tot er een oplossing is.

Bron: Pocket-lint.com