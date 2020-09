Google Drive gaat bestanden permanent verwijderen! - Apparata

Even goed opletten als je bestanden in de prullenbak hebt staan op je Google Drive. Voor je het weet zijn ze foetsie.

Google is lekker bezig om alle neuzen dezelfde kant op te zetten met G Suite. Om eenheid uit te stralen wil het Amerikaanse bedrijf zo min mogelijk onderscheid maken in de diensten die ze aanbieden. Zo heb je in Gmail een automatische functie die mailtjes permanent verwijderd als ze 30 dagen in de prullenbak zitten. Dat gaat Google ook toepassen met Drive.

Als je bestanden naar de prullenbak hebt gesleept in Google Drive dan zullen ze daar niet langer voor eeuwig zitten. Per 13 oktober is het zo dat Google automatisch de bestanden permanent gaat verwijderen als ze 30 dagen in de prullenbak zitten. Een makkelijke manier om automatisch ruimte vrij te maken op je Drive. Het is echter wel van belang dat je op de hoogte bent van deze wijziging. Stel dat er toch iets belangrijks in de prullenbak zit dan is het goed om te weten dat het na 30 dagen toch echt voor eeuwig verdwenen is.

Mocht je deze maatregelen van Google voor Drive niet leuk vinden dan heb je pech. De functie is voor gewone gebruikers niet uit te schakelen. Je hebt het er maar mee te doen. Voor luie gebruikers kan het tegelijkertijd een oplossing zijn. Een volle prullenbak neemt stiekem best veel ruimte in met de (beperkte) opslag die je hebt op Google Drive.