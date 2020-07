Google dropt snellere nieuwe versie Chrome voor Android

De architectuur van Google Chrome voor Android heeft een flinke update gekregen.

Google duwt de gehele Android-smartphone-markt langzaam richting 64-bit architectuur. Tegen augustus 2021 moeten alle apps overgestapt zijn naar 64-bit als basis. Sommige applicaties draaien momenteel nog op 32-bit, waaronder ook Google Chrome voor Android. Te technisch voor je? Google Chrome wordt met de overstap naar 64-bit veel sneller!

Google Chrome Android naar 64-bit

AndroidPolice spot dat de ontwikkelaar-versie van Google Chrome op Android naar 64-bit architectuur is overgestapt. Enkele gebruikers melden dat ook zij de nieuwe versie van de browser hebben gekregen. Android 64-bit is al jaren beschikbaar, wat betekent dat processoren met 64-bit architectuur ondersteund worden.

Maar door ook de app, in dit geval Chrome, te upgraden, zou alles een performance boost kunnen krijgen. Zonder al te diep te gaan, is er meer ruimte beschikbaar om bepaalde data op te slaan. Een besturingssysteem met 64-bit architectuur ondersteunt tevens veel meer RAM en kan CPU’s aan op basis van die architectuur. In het geval van Android is dat sinds 2014, maar veel apps (en oudere versies van Android) draaien nog steeds op 32-bit. iOS is sinds 2017 al helemaal overgestapt naar 64-bit.

Betere performance

Het bijkomende voordeel is dus dat Google Chrome een betere performance moet krijgen voor Android. Zoals het gelinkte medium testte, kan dat op papier redelijk wat verschil maken om nog maar te zwijgen over de beveiligingsvoordelen. Maar AndroidPolice schrijft ook dat er veel meer factoren zijn; het zou ook kunnen dat Chrome versie 85 Dev wat optimalisatie heeft gekregen. Maar dat de nieuwe versie van Google Chrome wat beter draait, dat is zeker.

Google Chrome Android 64-bit wordt nu getest en zal naar verluidt in augustus officieel uitgerold worden. Alleen apparaten met Android 10 en nieuwer krijgen de nieuwe 64-bit versie.

