Google duikt in het gat dat Windows 7 laat vallen

Ook Microsoft lijkt via een omweg de eigen deadline te omzeilen.





Het was al een tijd bekend, maar ondanks de vele gebruikers die nog gedeeltelijk of helemaal met Windows 7 werken is het vanaf vandaag officieel gedaan met de gratis support voor misschien wel de populairste (en beste) Windows-versie ooit.

De eerdere work-around om gratis legaal te upgraden lijkt nog steeds te werken, maar Google duikt nu ook in het gat dat Windows 7 laat vallen door de support te stoppen. Hoewel Google het als een update voor bedrijven presenteert geldt hun policy ook voor particulieren gebruikers.

In een blog-post legt Max Christoff , Chrome’s engineer director, uit dat zij via Google Chrome nog minimaal 18 maanden (dus tot minimaal 15 juli 2021) support bieden voor Google Chrome op Windows 7. Daarmee blijven de web-app’s dus beschermd en is een groot deel van het gevaar op inbraken/hacks via internet verdwenen. Bovendien kunnen gebruikers van Google Chrome zowel via Windows 7 als Windows 10 blijven werken.

Uiteraard kan men via e-mail of andere omwegen proberen alsnog veiligheidslekken die ontstaan door het niet updaten van Windows 7 te benutten/misbruiken, maar met bescherming voor internet en een goede virusscanner (die je uiteraard wel moet blijven updaten) lijkt veel potentieel gevaar geweken.

Ironisch detail is dat Microsoft deze week hun nieuwe, op een open-source versie van Google Chrome gebaseerde, Edge-browser lanceert. Ook deze browser zal naar verluid alle versies van Google Chrome ondersteunen. Daarmee biedt Microsoft, wellicht ongewild, zelf een tweede work-around voor hun eind aan gratis support.

Foto: Pixabay