Google Foto's niet meer gratis - Dit zijn 3 perfecte alternatieven - Apparata

Google Foto’s telt voortaan al je opgeslagen foto’s bij je totale opslagruimte op, dus vandaag geven we je drie solide alternatieven.

Vandaag is de laatste dag dat Google Foto’s gratis is, dus hoog tijd om even te verdiepen in wat alternatieven. Vanaf 1 juni 2021 kun je namelijk niet meer onbeperkt gratis foto’s opslaan via de dienst. In plaats daarvan tellen alle vanaf dan in de cloud opgeslagen kiekjes mee bij de 15GB gratis opslagruimte die gebruikers bij een Gmail-account krijgen. Zo omzeil je dat je gratis opslag binnen no-time vol zit of geld kost.

Google Foto’s niet meer gratis

Vanaf 1 juni 2021 tellen al je nieuwe opgeslagen foto’s via Google Foto’s bij het algemene Gmail-limiet van 15GB, maar voordat we met de alternatieven beginnen, eerst nog even wat huishouding. Je kunt namelijk via Google extra opslagruimte aanschaffen. 100GB cloudopslag kost bijvoorbeeld €1,99 per maand of €19,99 per jaar. 2TB kost een tientje per maand (of €99,99 per jaar). Dat is dus altijd nog een optie, heb je geen zin om iets anders te regelen voor al je foto’s.

Daarnaast geldt de nieuwe regeling niet voor eigenaren van een Google Pixel-smartphone. Als je een smartphone van het merk hebt, hoef je je dus geen zorgen te maken. Tot slot is er eerlijk gezegd eigenlijk ook niet zoveel aan de hand als je over het limiet gaat. Google zorgt er dan voor dat je niets nieuws meer kunt uploaden, maar je raakt geen bestanden of foto’s kwijt.

Top 3 alternatieven

Eigen back-up

Om met het simpelste alternatief te beginnen, gebruikers kunnen relatief gemakkelijk eigen foto’s beheren. Door middel van een flinke externe harde schijf heb je relatief goedkoop grote hoeveelheden extra opslagruimte.

Uiteraard mis je dan wel voordelen van de cloud; je kunt er niet overal bij en automatische synchronisatie is er niet. Als alternatief voor dit alternatief kun je ervoor kiezen om een eigen cloud-server op te zetten, bijvoorbeeld met een Synology NAS-server. Dat is daarentegen wel wat ingewikkeld.

Flickr

Flickr is een van de betere alternatieven voor Google Foto’s. Het foto-platform staat vooral bekend om het aanbieden van al dan niet rechtenvrije foto’s. Je hebt er daarentegen ook een gratis cloudservice met automatische synchronisatie. En ja, je kunt je foto’s op privé zetten.

De enige kanttekening is het feit dat je maximaal 1000 foto’s kunt uploaden. Je zult dus wel kritisch moeten zijn (misschien middels Google’s nieuwste tool) over welke foto’s je uploadt.

Amazon Photo’s

Tot slot is er nog Amazon Photo’s, wat precies hetzelfde doet als Google Foto’s voor hetzelfde geld. Het handige is daarentegen dat je gratis onbeperkte opslag voor foto’s bij Amazon Prime krijgt. Dus mocht je een account hebben, dan is dat een goede optie.

Zo niet, dan kost Amazon Prime een euro meer per maand dat betalen voor opslag via Google Foto’s. Maar voor die extra euro krijg je gratis bezorging van Amazon, Amazon Prime, Video, Music, Gaming en ga zo maar door. Kortom, ben je bereid om te betalen voor foto-opslag, dan biedt Amazon voor iets meer geld een hele hoop extra’s.