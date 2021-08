Google Foto’s wordt nog handiger met deze widget

Afbeelding via Telegram- groep

Er komt een widget aan dat Google Foto’s nog handiger maakt. Zodat jij je foto’s nog meer kan waarderen.

Met Google Foto’s kan je ‘herinneringen’ instellen. Dat is een leuke functie waarmee je foto’s krijgt te zien van bijvoorbeeld één jaar terug. Zo kan je je eigen foto’s weer opnieuw beleven en gaan ze ook niet verloren in de massa aan foto’s die je inmiddels op je smartphone hebt staan.

Google Foto’s handiger

De functie Herinneringen binnen de app bestaat sinds 2019. Nu komt Google met een nieuwe functie in de vorm van een widget. Binnen een Telegram- groep hebben veel gebruikers een widget gevonden, deze was er nog niet eerder. Alle gebruikers hebben de versie 5.52.0.0387241369 op hun smartphone staan. Met deze widget plaats je albums op je startscherm. Niet iedereen die de laatste versie van de app heeft krijgt de widget te zien. Heb je hem wel? Dan kun je hem vinden in de widgetkiezer binnen de app.

Widget

Je kunt er dus zelf voor kiezen om de widget op je startscherm te zetten (of op een ander scherm). De widget neemt natuurlijk wel wat ruimte in beslag, maar je krijgt daarvoor je eigen foto’s te zien. Dat is een meerwaarde. Zorg er wel voor dat je albums een beetje up tot date zijn, een foto van je ex zien waar je nog steeds ruzie mee hebt hoeft niet continue gezien te worden. De widget heeft een standaard 2×2 weergave. De afmetingen kan je zelf aanpassen.

Google is de widget nu dus aan het uittesten onder gebruikers. Daar komen ervaringen uit. Het bedrijf kan dan beslissen of de functie nog wordt aangepast. Of als niemand het gebruikt, helemaal annuleert.