Google gaat Apple achterna en laat je meer verdienen - Apparata

Apple kwam al eerder met goed nieuws voor ontwikkelaars, Google gaat zijn concurrent nu achterna.

Goed nieuws als jij een ontwikkelaar bent en je apps in de App Store en Play Store probeert te verkopen. In het verleden ging een behoorlijk deel van de winst direct naar Apple én Google. Apple verlaagde dit en nu komt Google met een vergelijkbare aankondiging.

Vanaf 1 juli 2021 verlaagt Google het aandeel dat ze van je winst willen hebben. Nu is dat nog 30 procent van de opbrengst. Dit halveren ze naar 15 procent, net als Apple. Dit tarief is van toepassing voor ontwikkelaars die minder dan een miljoen dollar verdienen aan de opbrengst van een app per jaar.

Er zit wel een cruciaal verschil in de voorwaarden van Apple en Google. Zodra je in het jaar meer dan een miljoen dollar verdient, ga je 30 procent betalen bij Apple. Bij Google is het zo dat je ieder jaar over de eerste miljoen dollar 15 procent moet afdragen en daarna pas 30 procent..

Het kom erop neer dat een ontwikkelaar, of deze nu actief is in de Apple App Store of Google Play Store of beide, meer gaat overhouden aan de winst van hun apps. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de makers van de apps. (via The Verge)