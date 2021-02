Google gaat overstag, moet betalen voor artikelen - Apparata

Google gaat een selecte groep journalistieke platformen betalen voor hun artikelen, maar is het genoeg voor de Australische regering?

Google lijkt terug te komen op de eerdere dreigementen om de zoekmachine offline te halen in Australië. Een nieuwe wet op het eiland dwingt platformen als Google en Facebook om te betalen voor het tonen van journalistieke artikelen. De zoekgigant moet nu inderdaad toegeven, want er komt inderdaad een maandelijkse vergoeding voor journalistieke platformen.

Google gaat betalen voor artikelen

In een blogpost kondigt Google het nieuwe concept aan. De zoekgigant betaalt nieuwsorganisaties voortaan maandelijks een bedrag om diens artikelen in Google News Showcase te tonen. Google lanceert het nieuwe Showcase overigens alleen in Australië, maar erkent niet concreet dat het een reactie op de aankomende wet is.

Omdat nieuws sneller gaat dan ooit, is het duidelijk dat journalistiek een essentiële manier is om mensen te informeren. (…) Vandaag zijn we blij om aan te kondigen dat we de eerste versie van [Google News Showcase) lanceren om gebruikers en uitgevers in Australië van dienst te zijn met een nadruk op toonaangevende regionale en onafhankelijke uitgevers, gezien lokale informatie een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van mensen. Google over hun News Showcase in Australië

De omstreden wet suggereert dat bedrijven als Google en Facebook te veel van de wereldwijde marketing in handen hebben. Hierdoor krijgen kleinere uitgevers en nieuwsplatformen geen eerlijke kans meer. Om dit te compenseren moeten dergelijke big tech-bedrijven zoals Google betalen voor artikelen van dergelijke platformen.

In eerste instantie zullen The Canberra Times, The Illawarra Mercury, The Saturday Paper, Crikey, The New Daily, InDaily en The Conversation betaald worden voor artikelen op Google News Showcase. Het is de bedoeling dat meer platformen zullen volgen, terwijl enkele grote uitgevers het aanbod van Google al hebben afgewezen.

Maar de controverse is daarmee nog niet voorbij. Het moet namelijk nog blijken of de Australische overheid genoegen neemt met deze oplossing. Als ze heel streng zijn, eisen ze van Google dat ieder nieuwsplatform onder de regeling zal vallen. Sommigen zien deze beslissing van Google dan ook als een tegenbod, geen toegeving.

