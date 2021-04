Google gebruikt een banaan en karate om Pixel te promoten? - Apparata

In het nieuwste Google Pixel-spotje legt Google uit hoe gemakkelijk het is om over te stappen op hun smartphone door middel van karate en een banaan?!

Google is de laatste tijd bezig met een ludieke reclamecampagne voor Pixel-smartphones. Eerst werd deze hilarische zen-reclame online gegooid, waarbij rustgevendheid het grote voordeel van het overstappen op een Pixel was. Nu moeten karate en een banaan potentiële gebruikers overhalen om een Google Pixel te gebruiken. De overstap is overigens nog steeds net zo gemakkelijk als in de zen-reclame.

Google Pixel + karate + banaan = overstappen

De reclame is – net als het eerste ludieke spotje – bedoeld om te laten zien hoe gemakkelijk het is om over te stappen naar een Pixel-smartphone. Maar in plaats van een stoffige tutorial over hoe je je contacten overzet, plugt Google een Pixel in een banaan. Ondertussen krijg je ook nog een korte karateles.

Uiteraard laat de reclame tussen de regels vooral zien dat iedereen een nieuwe smartphone kan installeren. Google zegt het dan ook letterlijk. Iedereen die een kabel kan inpluggen, kan overstappen op een Pixel. Mocht je daarentegen nog maar net weten hoe een kabel werkt, houd dan in de gaten dat je geen stekkers in bananen (of andere vruchten) hoeft te steken voor het gewenste resultaat. Ook karate is optioneel.

Het is overigens waar wat Google zegt; overstappen van je huidige Android naar een nieuwe is ontzettend gemakkelijk. Nu heeft de Google Pixel daar geen alleenrecht op en ook zonder karate en bananen is overstappen hartstikke gemakkelijk. Niet dat veel mensen in de Benelux van Pixel kunnen genieten, aangezien Google’s eigen serie smartphones niet gemakkelijk verkrijgbaar is hier. Betalen via de Google Store is al een stuk gemakkelijker, maar nu nog de interessante, exclusieve smartphones van Google..