Google geeft miljoenen euro’s uit aan bug hunters

Geld verdienen met het oplossen van fouten. Als slimme IT-er kun je er een puik jaarsalaris aan overhouden. Diverse techbedrijven hebben elk jaar een potje met miljoenen euro’s beschikbaar om bughunters uit te betalen. Ze zijn deze mensen zeer dankbaar voor het vinden van fouten en kwetsbaarheden in een systeem dat er een flinke beloning tegen overstaat.

Zo ook Google. Het Amerikaanse techbedrijf uit San Jose heeft in 2019 meer dan 6,5 miljoen dollar (5,9 miljoen euro) uitgegeven aan bug bounties. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2018. Toen gaf Google namelijk 3,4 miljoen dollar uit.

Van dat enorme potje is 2,1 miljoen dollar afkomstig uit Google’s eigen programma. 1,9 miljoen dollar komt van Android en een miljoen dollar van Chrome. Nog eens 800.000 dollar is afkomstig van de Google Play Store.

Eén bug hunter is er goed rijk op geworden. Voor één fout werd een persoon 201.000 dollar uitgekeerd. In totaal werden 461 mensen betaald. De beloningen zijn verschillend van elkaar. Het ligt er net aan hoe de kwetsbaarheid in elkaar steekt. Hoe ernstiger het lek, hoe groter de beloning.

Google bedankt de bug hunters en zegt ook in 2020 weer klaar te staan om de slimme IT-ers te bedanken met financiële beloningen.