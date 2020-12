Google Gmail heeft voortaan toffe Microsoft Office integratie - Apparata

Google integreert het openen en aanpassen van Office bestanden in Gmail.

Google introduceert samen met Microsoft een gloednieuwe feature voor Gmail: Office integratie. Waar je voorheen alleen Docs en Sheets bestanden in Gmail kon aanpassen, maakt de zoekgigant nu hetzelfde mogelijk voor Word– en andere Office-documenten.

Gmail krijgt Office integratie

In een blogpost kondigt Google de integratie van Office documenten in Gmail aan. Wanneer iemand je een Office-document stuurt, kun je dus voortaan direct in Gmail aan het bestand sleutelen. Zowel Word als ook Excel en PowerPoint bestanden zijn voortaan welkom in Gmail.

De integratie werkt hetzelfde als bij Google’s eigen Docs documenten. Een mail met een Office bestand kun je direct aanpassen in de mail. Eerst moest je de bestanden nog uploaden naar Drive of downloaden naar je PC voordat je eraan kon editen.

Het geheel is onderdeel van de overstap van G Suite naar Google Workspace. Docs, Sheets, Slides, Meet en Calendar zijn allemaal geüpdatet en aangepast. Op deze manier probeert Google de mogelijkheden voor een soepele workflow te faciliteren.

Office 2007

Nu verwacht je misschien haken en ogen, maar in principe is het zo simpel als dat. Het enige wat een klein obstakel voor sommigen kan zijn, is de beperkte ondersteuning van oudere Office bestanden. Alle bestanden gemaakt met Office 2007 of ouder worden na het opslaan omgezet naar een nieuwere versie.

Kortom, eigenlijk nauwelijks een probleem; je kunt de oudere bestanden gewoon openen en aanpassen. Je slaat ze daarentegen niet meer op als oud bestand.

De integratie van Microsoft Office bestanden in Google Gmail wordt op het moment van schrijven uitgerold.

