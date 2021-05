Google heeft fantastische oplossingen voor alledaagse beslommeringen - Apparata

Afbeelding via Google

Google helpt graag en heeft wat oplossingen bedacht voor alledaagse beslommeringen. Check ze hier.

Bij Google stond afgelopen week hun conferentie I/O 2021 centraal. En bij een dergelijke conferentie worden er tal van nieuwe ontwikkelingen aangekondigd. Handig van Google, ze hebben een lijstje gemaakt van de meest belangrijke oplossingen. Wij hebben de meest leuke eruit gepikt.

Veranderen van TV- zender

Vroeger was je de man als je een TV had met een afstandsbediening. Niet meer naar de TV lopen om naar een andere zender te gaan, dat was toen high- tech. Veel van jullie hebben dit geeneens meegemaakt, maar om afstandsbedieningen overbodig te maken heeft Google nu iets. Je kunt namelijk gewoon met je smartphone je TV bedienen, weg met al die verschillende afstandsbedieningen. Tuurlijk, dit is niet iets nieuws maar wel nieuw bij Google. Wil je dit gebruiken, dan moet je gebruikmaken van Android TV OS.

Auto openen

Weer een oplossing van Google dat werkt met je smartphone. Meerdere autofabrikanten maken het al mogelijk om je deuren van je auto te openen met je smartphone. Google werkt dit nu verder uit en het is niet merk gebonden. Met Android 12 wordt het mogelijk je deuren van slot te halen. Ook je auto starten behoort tot de mogelijkheden. Nog beter, je hoeft je telefoon geeneens uit je binnenzak te halen. De auto herkent je op afstand.

Drukte

De volgende oplossing van Google gaat over drukte. Iedereen mag weer naar de fitness! Nou ja, iedereen. Er mogen maar 30 mensen in één zaal. Vervelend als je dat van te voren niet weet en het is vol. Google maps maakt het al mogelijk om te weten hoe druk het is op verschillende locaties, dus bijvoorbeeld bij een sportschool of in de wijnzaak. Deze functie gaat nu uitgebreid worden met een gehele locatie. Als de binnenstad van Rotterdam druk is, kan je dat van te voren checken.

Wat je ook in maps kan doen, is als je loopt augmented reality in Live View gebruiken. Je krijgt dan nuttige details over de winkels en restaurants om je heen, inclusief hoe druk ze zijn en de laatste recensies en foto’s. Een andere handige oplossing van Google is het terugvinden van je hotel. Ik raak altijd mijn hotel kwijt als ik in een buitenlandse stad ben. Live View laat dan weten waar ik me ben ten opzichte van het hotel, zodat ik altijd mijn weg terug kan vinden.

Google Lens

Met Google Lens kan je al veel, maar je kan straks nog veel meer. Als je bijvoorbeeld een screenshot maakt, kan je daarna achter veel dingen komen. Zie je coole zonnebril? Dan kan je via Google Lens deze opzoeken en wellicht aanschaffen.