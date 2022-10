Google Home gebruikt nu Nest speakers om je nabijheid vast te stellen

Google Nest speaker. Dit populaire apparaat wordt nu een stuk slimmer. Bron: Google, fair use

Google Home wordt nog slimmer. Handig om je huis nog comfortabeler te maken, met de hulp van Google Nest Speaker. Maar er zijn privacyzorgen…

Google Home en Nest

Domotica, ooit het domein van sciencefictionfilms, is nu bij veel mensen niet meer weg te denken. En Google is een populaire fabrikant van smart home hubs en apparatuur die je daaraan kan koppelen. Dit nog steeds onder de merknaam Nest, een bedrijf dat Google heeft opgekocht.

De voordeligste en eenvoudigste manier om je huis in een smart home te veranderen met Google gadgets, is de Google Home Mini.

Handige functie voor energiebesparing

Dankzij remote sensing technologie op basis van ultrageluid in de nieuwe speakers van Nest, kan Google precies vaststellen waar in huis je je bevindt. En daar bijvoorbeeld rekening mee houden door de verlichting en de verwarming daar aan te zetten, en die verwarming in de kamer waar je het vertrek juist lager te zetten en het licht uit te doen. Of je kan bijvoorbeeld denken aan achtergrondmuziek die je volgt, waar in huis je je ook bevindt.

Dat volgen doen deze speakers toch al, bijvoorbeeld omdat je ze moet activeren met de woorden ‘Hallo Google’.

Komst naar Google Nest speaker is nieuw

Er waren al eerder andere apparaten van Google die deze functie hebben, zoals de thermostaat, Nest Guard, Nest Protect, or Nest x Yale smart lock. Toch is deze uitbreiding naar Google Nest speakers ingrijpend. Dit zijn vaak de enige slimme Google apparaten die gebruikers van Google domotica in huis hebben.

Voor hen die liever niet gevolgd willen worden: deze functie staat standaard uit. Wil je deze functie inschakelen? Dan doe je dat via de Google Home app. Je vindt de optie onder Settings en daarna Features.

Dit betekent dat er weer extra gegevens naar Google worden gestuurd. Maar haal je Google Nest apparatuur in huis? Dan heb je hier al voor gekozen.